به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کرمی رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری، در مراسم تفاهم نامه راه اندازی خانه خلاق و نوآوری بازی‌های رایانه‌ای میان ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با بیان این‌که نظام ساختاری حمایت از صنایع خلاق و فناوری‌های نرم در کشور شکل گرفته، گفت: توسعه و رونق شرکت‌های خلاق، نیازمند ایجاد یک هاب یا پلتفرم ملی برای شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان و خلاق است. این خانه خلاق و نوآوری در حوزه بازی شکل می‌گیرد تا به نمایندگی از معاونت علمی و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نوآوری و توانمندی‌های خوب در حوزه بازی‌های رایانه‌ای را تحولی جدی ببخشیم.

ضرورت حمایت از توسعه بازی‌های رایانه‌ای

کرمی با بیان این‌که حمایت‌های معاونت علمی و فناوری معطوف به بخش خصوصی بوده و بر اساس راهبرد حمایت از خانه‌های خلاق و نوآوری از توسعه بازی‌های رایانه‌ای حمایت می‌کند، افزود: معاونت علمی در قالب خانه خلاق و نوآوری بازی، از شکل گیری شرکت‌های دانش بنیان و خلاق حمایت می‌کند.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به این‌که تفاهم‌نامه راه‌انداری خانه خلاق و نوآوری بازی در راستای توسعه صنایع خلاق و همکاری معاونت علمی با وزارت ارشاد امضا می‌شود، ادامه داد: پیش از این، تفاهم‌نامه‌ای به امضای معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده است که شکل گیری خانه خلاق و نوآوری در حوزه بازی‌های رایانه‌ای ذیل آن تفاهم‌نامه است. در این تفاهم‌نامه حوزه‌های مختلفی مانند بازی، سینما، چاپ و رسانه تعریف شده بود که خوشبختانه این خانه خلاق و نوآوری نیز در سایه همان تفاهم نامه شکل می‌گیرد.

سخنگوی معاونت علمی و فناوری افزود: یکی از قدرتمندترین حوزه‌های صنایع خلاق بازی‌های دیجیتال است که طیف گسترده‌ای از تخصص‌ها، توانمتدی‌ها و فناوری‌ها را به خدمت می‌گیرد و با استفاده از محصولات کارآمد ایران ساخت می‌توانیم بازار خوبی را در کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه کسب کنیم که زمینه ساز ثروت آفرینی و خلق ارزش افزوده خواهد بود.

رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق با بیان این‌که نظام‌تامین مالی خوبی در معاونت علمی شکل گرفته که می‌تواند در خدمت خانه‌های خلاق و نوآوری و شرکت‌های خلاق ذیل این خانه‌ها باشد، افزود: تصویب سند ملی فناوری‌های نرم و صنایع خلاق فرهنگی گامی در حمایت و سامان‌دهی این حوزه است و به توسعه صنایع خلاق کمک کرد. دستور و تاکید مقام معظم رهبری به سران ۳ قوا مبنی بر حمایت و ورود به حوزه صنایع خلاق، اتفاق دیگری بود که به اهمیت هرچه بیشتر از این صنایع تاکید داشت.

وی با اشاره به صاحب قانون شدن شرکت‌های خلاق گفت: در قانون جهش تولید دانش بنیان حمایت از شرکت‌های خلاق قانونی شد و ارزیابی و تعیین و تشخیص این شرکت‌ها به طور مستقیم توسط معاونت علمی و فناوری صورت خواهد گرفت. با تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرایی آن توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری این شرکت‌ها نیز صاحب قانون حمایتی شدند و زمینه رشد و رونق آنها بیش از پیش فراهم خواهد شد.

در ادامه سید صادق پژمان، مدیر عامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز در مراسم امضا این تفاهم‌نامه با اشاره به رشد قابل توجه صنعت بازی‌های دیجیتال در میان سایرصنایع فرهنگ پایه، رسانه‌ای و خلاق در جهان طی ۵ سال اخیر گفت: این روند رو به رشد نشان می‌دهد که صنعت بازی‌های دیجیتال از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، مخاطبان و ضریب نفوذ فرهنگی قابلیت‌های بسیاری دارند که این ظرفیت‌ها در بسیاری از حوزه‌ها در کشور ما هنوز بالقوه مانده است.

وی افزود: این صنعت در دوران پاندمی کرونا نیز با رشد قابل توجهی مواجه شد و توانست از این شرایط به عنوان سکوی پرش برای توسعه خود در بخش‌های مختلف درآمدی و افزایش میزان مخاطبان استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه باید رویکرد و زاویه به بازی‌های دیجیتال از ابزار سرگرمی صرف به امکانی برای حل مسائل جدید تغییر کند، افزود: لازم است با حرکت به سمت آزاد سازی ظرفیت‌های این حوزه در کشور و حمایت از بازیگران و تاثیرگذاران این زیست بوم، به تحقق یک اقدام تحولی در راستای توسعه این صنعت با همکاری میان دستگاه‌های حاکمیتی کمک کنیم.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای یادآور شد: یکی از مشکلات این حوزه، بازیچه انگاری بازی و تقلیل آن در اندازه اسباب بازی است که در فضای نخبگانی، رسانه‌ای، سیاست‌گذاران کشور و عموم مردم دیده می‌شود. اقدام و رویکرد دستگاه‌های حاکمیتی برای نزدیک شدن به حوزه بازی‌های دیجیتال و تعریف برنامه‌های مشترک موضوع مهمی است که در یک سال گذشته مورد توجه برخی نهادهای حاکمیتی کشور علی‌رغم اینکه نگاشت نهادی مشترکی میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و آنها مصوب نشده، قرار گرفته است.

فراگیری موضوع بازی‌های دیجیتال در نظام مسائل دستگاه‌های حاکمیتی

سید صادق پژمان گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق همواره در کنار زیست بوم بازی‌های دیجیتال کشور بوده و به پیشرفت این حوزه کمک کرده است.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم که در تعامل و همکاری میان بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال پیگیری است، موضوع ساختار هوشمند حمایتی بنیاد از بازی‌سازان که با عنوان ساختار حمایتی همگرا شناخته می‌شود، است. این درگاه حمایتی که به نوعی به عنوان درگاه حمایتی حاکمیت از بازی‌سازان شناخته می‌شود، در کنار حمایت‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، همواره از حمایت‌های معنوی و مادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بهره‌مند بوده است. اما با سازوکار طراحی شده، این حمایت‌ها در قالب این ساختار هوشمند حمایتی بنیاد به بازی‌سازان تخصیص پیدا می‌کند و این معاونت با قبول ارزیابی‌های کارشناسانه بنیاد از تیم‌ها و شرکت‌های بازی‌سازی متقاضی و عضو ساختار حمایتی همگرا، آن را به رسمیت شناخته است.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به اینکه موضوع بازی‌های دیجیتال باید در نظام مسائل اصلی سایر دستگاه‌های حاکمیتی کشور قرار گیرد، گفت: فرصت‌های زیادی در ابعاد مختلف اشتغال‌زایی، درآمدزایی، تولید و تربیت نیروی انسانی متخصص در کشور وجود دارد که لازم است برای به فعلیت رسیدن این ظرفیت‌ها و البته رفع موانع موجود تلاش شود.

وی افزود: یکی از مسائلی که از طریق راه‌اندازی خانه خلاق و نوآوری بازی‌های رایانه‌ای پیگیری می‌شود، کمک به تیم‌های نوپا و گروه‌های بازی‌سازی است که زمینه تبدیل شدن به شرکت‌های بازی‌سازی را دارند. کمک به رشد و توسعه این تیم‌ها، آنها را به عنوان بازیگران اصلی این صنعت در آینده معرفی می‌کند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تمرکز بر تخصیص حمایت‌های مادی و معنوی به این گروه‌ها از طریق این مراکز در تهران و دیگر مناطق کشور زمینه استقلال آنها را به عنوان شرکت‌های بازی‌سازی فراهم می‌کند.

سیدصادق پژمان با اشاره به اولویت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در حوزه آموزش تربیت نیروی انسانی متخصص برای زیست بوم بازی‌های دیجیتال کشور گفت: ارائه خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی به تیم‌ها و گروه‌های بازی‌ساز برای ایجاد کسب و کار با ثبات و ارائه آموزش‌های تخصصی برای خلق تولیدات باکیفیت ایرانی از جمله برنامه‌هایی است که از طریق ایجاد خانه‌های خلاق و نوآوری بازی‌های رایانه‌ای پیگیری خواهد شد.

ایجاد صندوق‌های خطرپذیر ویژه صنعت بازی

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: برخی مسائل پیش روی بازی‌سازان در این حوزه مانند نظام وظیفه، بیمه و مالیات، فضای کار، تبلیغ و ترویج با حمایت‌های معنوی دستگاه‌های حاکمیتی در جهت رفع موانع حل خواهد شد. برخی حوزه‌ها نیز نیازمند سرمایه‌گذاری است که ایجاد صندوق‌های خطرپذیر ویژه حوزه بازی‌های دیجیتال، تأمین منابع مالی برای شرکت‌های بزرگ و تسهیل شرایط برای حضور آنها در بورس از اهداف مورد نظر برای چشم‌انداز این حوزه است. امیدواریم با امضا این تفاهم‌نامه و همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تمهیداتی برای دسترسی به این اهداف در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر تمرکز حمایت‌های مادی و معنوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به تیم‌ها و شرکت‌های بازی‌ساز از طریق ساختار حمایتی همگرا افزود: اعضای این درگاه حمایتی هوشمند بنیاد از بازی‌سازان براساس ظرفیت و اعتبارکسب شده براساس ارزیابی‌ها از این حمایت‌ها استفاده می‌کنند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در پایان اظهار امیدواری کرد که امضا این تفاهم‌نامه فرصت بیشتری برای رشد و بالندگی صنعت بازی‌های دیجیتال و آزاد شدن ظرفیت‌های موجود در کشور در بخش‌های مختلف فراهم کند.