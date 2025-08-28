  1. جامعه
انسداد موقت جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای شمالی خبر داد و گفت: مسیرهای رفت و برگشت در جاده چالوس و آزادراه تهران_شمال به‌صورت مقطعی مسدود و یک‌طرفه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز، تردد همه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع شده و از ساعت ۱۴:۰۰ نیز مسیر جنوب به شمال در محدوده پل زنگوله به سمت مرزن‌آباد به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد. این محدودیت‌ها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای شمالی افزود: در حال حاضر، آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال و در حدفاصل تونل‌های ۱۷ و ۱۸ با ترافیک فوق سنگین مواجه است، در سایر محورهای شمالی از جمله هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت نیز ترافیک پرحجم و در برخی مقاطع سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی در ادامه از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر به استان‌های شمالی، از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس از وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، از اتلاف وقت در ترافیک جلوگیری کنند.

