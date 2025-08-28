کشف ۲۶ کیلو هروئین در آبادان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم رحیمی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با کار اطلاعاتی از فعالیت ۳ قاچاقچی مواد مخدر که اقدام به حمل و فروش مواد مخدر در شهرستان آبادان می‌کردند، مطلع و دستگیری آنان را در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان داشت: مأموران پلیس با رصد اطلاعاتی و اقدامات تخصصی مخفیگاه متهمان را شناسایی و تیم‌های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر به محل اعزام که پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از منزل مسکونی قاچاقچیان ۲۶ کیلو گرم هروئین کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان افزود: مأموران پلیس در این عملیات سه قاچاقچی را دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ رحیمی با اشاره به این که مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می‌شود؛ از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده و برخورد با فروشندگان مواد مخدر و هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم عمومی، با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را به پلیس اطلاع دهند.