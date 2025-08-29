به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی شامگاه پنجشنبه در شورای اداری گلستان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، به بیان مشکلات و درخواستهای مهم کشاورزان و بخش کشاورزی استان پرداخت.
وی تاکید کرد: گلستان با وجود ظرفیتهای بالای کشاورزی و دامداری، نیازمند توجه ویژه در حوزه سرمایهگذاری و زیرساختها است.
هزارجریبی افزود: استان گلستان با تولید محصولات مختلف کشاورزی از جمله گندم، مرغ و محصولات دامی، سهم زیادی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. اما مشکل اصلی، کمبود زیرساختها و سرمایهگذاریهای لازم در بخشهای مختلف کشاورزی است. برای مثال، احداث کارخانهها و پروژههای آبیاری تحت فشار میتواند به توسعه اقتصادی استان کمک شایانی کند.
وی همچنین به مشکلات مرتبط با پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و تأمین سوخت برای تراکتورها و ماشینآلات کشاورزی اشاره کرد و افزود: کشاورزان گلستان نیازمند دریافت به موقع حقوق و سوخت برای ماشینآلات خود هستند. متأسفانه در حال حاضر، تأمین سوخت برای تراکتورها و ماشینآلات کشاورزی به یک معضل جدی تبدیل شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از دولت و وزارت کشاورزی درخواست کرد که توجه بیشتری به رفع مشکلات کشاورزان این استان داشته باشند و اقدامات لازم برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر را تسریع کنند.
