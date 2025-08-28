دستگیری ۱۳۴ متهم تحت تعقیب در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه عباسعلی پهلوانی‌نسب از شناسایی و دستگیری ۱۳۴ متهم تحت تعقیب مراجع قضائی در سطح این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران انتظامی گرگان در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و به منظور برخورد قاطع با افراد تحت تعقیب، طی چند روز گذشته با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند موفق شدند این تعداد متهم را در مناطق مختلف سطح شهر شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ پهلوانی‌نسب با تأکید بر رویکرد قاطع پلیس در برخورد با قانون‌شکنان، افزود: این افراد پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گرگان گفت: طرح‌های امنیتی و انتظامی در شهرستان با جدیت و به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

