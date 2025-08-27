سرلشکر حاتمی: کادر درمان ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در خط مقدم بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسمی که به مناسبت روز بزرگداشت بوعلی سینا (روز پزشک) و محمدبن زکریای رازی (روز داروساز) در دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار شد، اظهار کرد: روز تولد بوعلی سینا و زکریای رازی، مناسبتهایی هستند که به ما فرصت یاد کردن از بزرگان این کشور و سرزمین را میدهد.
وی افزود: این مناسبتها بهانهای است تا از گروه بزرگی که با ایثار، مجاهدت و جانفشانی به دیگران حیات میبخشند، تشکر و قدردانی کنیم.
فرمانده کل ارتش در ادامه با بیان اینکه ارتش زمانی میتواند به ماموریتهای خطیر خود جامع عمل بپوشاند که از نیروی انسانی سالم، قوی و با انگیزهای برخوردار باشد، خطاب به کادر درمان، مدیران، روسای بیمارستانها، پزشکان، دارو سازان حاضر در جلسه، گفت: شما متولیان بهداشت و درمان مجموعه بزرگ ارتش هستید که در اجرای مطلوب ماموریت آجا، نقش بسزایی ایفا میکنید و باید به این مسئولیت مهم خود ببالید و آن را قدر بدانید.
وی با بیان اینکه کادر پزشکی و درمان ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کنار رزمندگان ارتش در خط مقدم بودند، تصریح کرد: کادر پزشکی ارتش هم در کنار رزمندگان مدافع وطن در نیروهای پدافند، هوایی و زمینی و آحاد ملت بزرگ ایران، سرافرازانه ایستادند و سعی کردند آلام مردم شان را کاهش دهند.
امیر سرلشکر حاتمی با تاکید بر اینکه اتاق عمل بعضی از بیمارستانهای ارتش به طور ۲۴ ساعته در اختیار مجروحان و حادثهدیدگان تجاوز رژیم منحوس صهیونیستی بود، خاطرنشان کرد: شعار صادقانه «ارتش فدای ملت» در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در جای جای ارتش تحقق و عینیت یافت و نمونه بارز آن شهادت دهها رزمنده جان برکف ارتش در این آوردگاه دفاع از ایران اسلامی بود.
عضو شورای دفاع کشور تصریح کرد: در جنگ تحمیلی اخیر، تمام بیمارستانها و مراکز درمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور با تمام ظرفیت و توان و کادر درمانی و پزشکی خود در خدمت مجروحان، شهدا و حادثه دیدگان تهاجم اخیر بود و این نشانگر آن است که کادر درمان و پزشکان متخصص و متعهد ارتش از عمق جان به نظام، انقلاب و ملتشان، عشق میورزند.
فرمانده کل ارتش با بیان اینکه ارتش ماموریت بزرگ حفاظت از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را عهدهدار است، گفت: این ماموریت در هر کشوری مهم است اما در ایران عزیر به لحاظ موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی، مهمتر و استثناییتر است. البته نه در ایران امروز، بلکه در طول تاریخ به خاطر شرایط ویژهای که کشورمان دارد، همین گونه بوده است.
امیر حاتمی افزود: کشورمان در جنگهای اول و دوم جهانی در حالی که اعلام بیطرفی کرده بود، مورد تهاجم واقع شد و بخشی از این کشور به اشغال متجاوزین درآمد، در دوران دفاع مقدس ۸ ساله نیز در شرایطی که تازه انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده بود و شعار ملت ایران، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود و هیچ کشوری را تهدید نمیکردیم، باز هم مورد تهاجم شرق و غرب واقع شدیم.
وی خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی اخیر نیز در شرایطی که مسئولان در حال مذاکره بودند، باز هم برخلاف همه اصول و قواعد بینالمللی، توسط رژیم صهیونیستی و شیطان بزرگ و مدعی حقوق بشر، مورد هجوم قرار گرفتیم.
امیر سرلشکر حاتمی گفت: ما در منطقهای زندگی میکنیم که رژیم اشغالگر و کودک کشی در آن وجود دارد که دکتریناش این است که هیچ کشوری نباید از او قویتر و بالاتر باشد. در جهانی زندگی میکنیم که مدعی قدرت، «صلح از طریق قدرت»، یعنی تسلیم بی چون و چرا را میخواهد.
فرمانده کل ارتش با تاکید بر اینکه در چنین جهانی، راهی جز قوی شدن و مقتدر شدن نداریم، گفت: ما نیازمند ارتش قدرتمندی برای حفاظت از ملتمان هستیم و ارتش مقتدر، ارتشی است که همه اجزای آن، ماموریت و وظیفهاش را به درستی انجام دهد و یکی از آن اجزا، سامانه بهداشت و درمان است.
وی افزود: رزمندهای که در حال انجام ماموریت است، باید مطمئن باشد که وقتی در میدان نبرد زخمی شد، در اسرع وقت و به بهترین شکل، به او رسیدگی خواهد شد و خانواده او نیز مورد حمایت و پشتیبانی درمانی قرار خواهد گرفت.
فرمانده کل ارتش تصریح کرد: در هر دورهای کارهای بسیار خوبی انجام شده و مسئولان و فرماندهان سعی کردهاند بهترین حمایت و برنامهریزی و بهترین تصمیمها را برای پیشرفت حوزه بهداشت و درمان در ارتش بگیرند اما علم و دانش بشری همواره در حال تغییر، تحول و پیشرفت روز افزون است. در دوره اخیر نیز سامانه بهداشت و درمان ارتش مورد حمایت و پشتیبانی کامل سامانه فرماندهی خواهد بود.
همچنین این مراسم که با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر سرتیپ دوم نظامی، معاون بهداشت و درمان ارتش و رئیس دانشگاه علوم پزشکی آجا و جمعی از پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان و دندانپزشکان ارتش برگزار شد، از پزشکان، دندانپزشکان، پیراپزشکان و داروسازان منتخب تجلیل و تقدیر به عمل آمد.
