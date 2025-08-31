سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با احداث بیمارستانهای جدید و وضعیت کمبود نیروی انسانی توضیحاتی داد و گفت: هم اکنون ما ۵ پروژه در حال ساخت داریم که دوتای از آنها، تا پایان امسال راه اندازی میشود که یکی از این بیمارستانها، بیمارستان انستیتو کانسر با ظرفیت ۶۰۰ تخت و بیمارستان اسلامشهر با ظرفیت ۴۰۰ تخت به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی ادامه داد: همچنین بیمارستان فارابی و بیمارستان شریعتی نوین در حال ساخت هستند که افتتاح آنها به سال آینده موکول میشود و بخشی از بیمارستان امیر اعلم نیز از هفته آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد که طبق برآوردها ساخت آن دو تا سه سال زمان خواهد برد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تأکید کرد: بسیاری از تختهای بیمارستانی جدید، جایگزین تختهای فرسوده و قدیمی خواهند شد و تعداد محدودی تخت نیز به ظرفیت موجود اضافه میشود مانند بیمارستان اسلامشهر که ۴۰۰ تخت اضافه خواهد شد؛ و یکی از چالشهای اصلی، تأمین نیروی انسانی برای این مراکز درمانی است که به دلیل همین کمبود نیرو ما مجبور شدیم تا پروژهها را در مرحله راهاندازی بیمارستانها، فازبندی و مرحلهبندی کنیم.
