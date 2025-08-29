به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار مریوان از وقوع آتش‌سوزی عمدی در سایت زباله این شهرستان خبر داد و گفت: کوتاهی‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در گذشته، مشکلات فراوانی برای مدیریت پسماند ایجاد کرده است.

نژاد جهانی اظهار داشت: سایت پسماند مریوان از سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و به دلیل جابه‌جایی‌های غیرکارشناسی در نقطه‌ای نامناسب قرار گرفته است که نه از منظر بهداشتی و نه از نظر منظر شهری شرایط مطلوبی ندارد.

وی افزود: متأسفانه در این سال‌ها اقدام مؤثری در حوزه بازیافت و صنعتی‌سازی مدیریت پسماند انجام نگرفته و کوتاهی‌های فراوانی صورت گرفته است که نتیجه آن بروز مکرر آتش‌سوزی‌ها در این سایت است.

فرماندار مریوان تصریح کرد: شب گذشته آتش‌سوزی عمدی در این محل رخ داد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد مشخصات فنی حریق عمدی بوده و شناسایی عاملان این اقدام در دستور کار قرار دارد.

نژاد جهانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مهار حریق گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، ۱۵ دستگاه کامیون، دو دستگاه لودر، یک دستگاه بلدوزر و دو خودروی آتش‌نشانی از سوی شهرداری و بخش خصوصی به محل اعزام شدند.

وی اعلام کرد: در جلسه ستاد بحران شهرستان مقرر شد شهرداری علاوه بر پیگیری فوری موضوع و مدیریت میدانی حادثه، به نمایندگی از مدیریت شهری و شهرستانی به طور رسمی از مردم مریوان عذرخواهی کند.