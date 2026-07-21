نجاتیان: سلامت روان پرستاران از مسائل معیشتی جدا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، احمد نجاتیان در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام روان‌شناسی، گفت: موضوع سلامت روان یکی از مهم‌ترین ابعاد سلامت است که بر همه جنبه‌های زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و حتی توسعه کشور تأثیرگذار است.

وی با اشاره به شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و پیامدهای جنگ، افزود: امروز سلامت روان جامعه بیش از گذشته در معرض آسیب قرار گرفته و ضرورت دارد نهادهای مسئول با همکاری یکدیگر برای کاهش این آسیب‌ها اقدام کنند. فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی، مشکلات معیشتی و نگرانی‌های ناشی از بحران‌های اخیر، وضعیت سلامت روان مردم را دشوارتر کرده است.

نجاتیان با تأکید بر اینکه پرستاران در تمامی بحران‌ها در خط مقدم ارائه خدمات قرار دارند، ادامه داد: همکاران پرستار در جریان جنگ اخیر نیز به‌صورت شبانه‌روزی در کنار مردم حضور داشتند و حتی در شرایطی مانند تخلیه بیمارستان‌ها و ارائه خدمت زیر تهدید حملات، مسئولیت خود را با ایثار انجام دادند؛ شرایطی که فشارهای روانی سنگینی را به آنان تحمیل کرده است.

وی با بیان اینکه هنوز آمار دقیقی از میزان آسیب‌های روانی در جامعه پرستاری وجود ندارد، اضافه کرد: بر اساس مشاهدات میدانی و مراجعات و تماس‌های همکاران، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از پرستاران با علائم اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) و سایر مشکلات روانی مواجه هستند و لازم است این موضوع به‌صورت علمی بررسی و برای آن برنامه‌ریزی شود.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری گفت: سلامت روان پرستاران هم برای حفظ سلامت خود آنان ضروری است، هم نقش مستقیم در کیفیت مراقبت از بیماران و ارتقای سلامت روان جامعه دارد. پرستاران در سخت‌ترین شرایط، علاوه بر ارائه خدمات درمانی، نقش مهمی در آرامش‌بخشی و حمایت روانی از بیماران ایفا می‌کنند و به این ظرفیت باید توجه شود.

نجاتیان در ادامه با اشاره به اینکه خدمات مشاوره و حمایت‌های روان‌شناختی به تنهایی پاسخگوی مشکلات موجود نیست، افزود: سلامت روان پرستاران از مسائل معیشتی، عدالت در پرداخت، کمبود نیروی انسانی، شرایط محیط کار، تأمین تجهیزات و امکانات درمانی جدا نیست. نمی‌توان از سلامت روان سخن گفت؛ اما مشکلات ساختاری و فشارهای شغلی را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: این تفاهم‌نامه در ادامه پیگیری‌های سازمان برای بهبود وضعیت پرستاران و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی سازمان نظام روان‌شناسی منعقد شده است تا در کنار اقدامات وزارت بهداشت، برنامه‌های جامع‌تری در حوزه پیشگیری، آموزش، مشاوره و ارتقای سلامت روان پرستاران اجرا شود.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری، پیشنهاد تشکیل بسته جامع حمایت از سلامت روان پرستاران را با مشارکت وزارت بهداشت، معاونت پرستاری و سازمان نظام روان‌شناسی مطرح کرد و افزود: این بسته باید تمامی ابعاد مؤثر بر سلامت روان ارائه‌دهندگان خدمات پرستاری، از جمله آموزش، پیشگیری، توسعه برنامه‌های ورزشی، خدمات مشاوره‌ای و سایر راهکارهای حمایتی را در بر گیرد.

نجاتیان در پایان گفت: هدف نهایی همه این اقدامات، ارتقای کیفیت خدمات به مردم است؛ زیرا پرستاری که از سلامت روان و شرایط کاری مناسب برخوردار باشد، می‌تواند با توان و انگیزه بیشتری از بیماران مراقبت کند و خدمات شایسته‌تری به جامعه ارائه دهد.