به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی «دَهر» به مدیریت هنری کیانا میردامادی، عصر جمعه ۷ شهریور ساعت ۱۶ در گالری میرانا افتتاح میشود و تا ۱۲ شهریور برقرار خواهد بود.
آثاری از حسین احصایی، منصوره احمدی، مهناز ارجمند خواه، النار اشرقی وند، مریم ایرجی زاد، لیلا بانکی، عاطفه و مهشید حسینی، سحر جانی، الهام تابنده، سوسن رضائی، پریسا سعیدیه، سیما سعیدی، مریم شکوهی، فاطمه عابدنیا، پانته آ صادقی، شیما لسانی، سپیده نظیری، توفیق نیکخواه بهرامی و گلناز هامی زاده در این نمایشگاه روی دیوار میرود.
در بیانیه این نمایشگاه به قلم کیانا میردامادی آمده است:
«دَهر، امتدادی است بیآغاز و بیانجام؛ رودخانهای که لحظهها را با خود میبرد و در عین حال، هر لحظه را جاودانه میسازد.
نقاشیها در اینجا، چون تکههایی از زمان، بر بوم نشستهاند: زمانهایی که سوخته، روییده، یا در سکوتی نامکشوف به خواب رفتهاند.
هر هنرمند در این گردهمآیی، روزنی گشوده به وسعت هستی است؛ رنگها در دستشان به خاطره بدل میشوند، خطها به زمزمهای از بودن و بافتها به ردی از فراموشی و یادآوری.
«دهر» نه تنها روایتِ گذر است، که مکانی است برای مکث؛ جایی که مخاطب میتواند میان تپش لحظه و سکون جاودان، سرگردان شود و در سکوت بومها، پژواک خویش را باز یابد.»
