به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اتمام زمان فراخوان دومین سالانه تبادل عکس «فاین آرت»، ۲۹۴ هنرمند با بیش از ۲۰۰۰ اثر شرکت کردند که در مرحله داوری ۱۸۰ اثر از ۱۴۳ هنرمند برای نمایش در باغموزه هنر ایرانی انتخاب شدند. همچنین ۲۷ نفر از هنرمندان نیز به صورت مدعو و در بخش غیرتبادلی (تک اثر) حضور دارند.
آثار ارسالی به سالانه را سیفالله صمدیان، کورش ادیم و رحمان پرچگانی داوری کردند که بر اساس آرای داوران، آثار منتخب به بخش نمایشگاهی و تبادل عکس راه پیدا کردند. ابراهیم کمالی، محمدعلی سعیدی و کامران شریفی در شورای سیاستگذاری سالانه حضور داشتند.
این نمایشگاه در ۲ بخش تک نسخه و تبادل برگزار میشود. از هر اثر راهیافته به این رویداد هنری، ۱۲ نسخه به صورت تصادفی بین شرکتکنندگان تبادل میشود و هنرمندان میتوانند با این حرکت، صاحب مجموعه عکسهایی شوند که توسط سایر هنرمندان ارائه شده است.
شرکتکنندگان در بخش تکنسخه عبارتند از:
مجتبی آقایی / کورش ادیم / امیر اصغرزاده / تورج اصلانی / مریم امیری / امیرفرهاد بخشی / مجید حجتی / مرتضی حسنی / مهدی حمیدی پارسا / پژمان دادخواه / فرشته دیانت / حسن رجبینژاد / مصطفی سپهوند / ناصر شاکری / سعید صادقی / ابراهیم صافی / مرتضی صدیقیفرد / سیفالله صمدیان / عاطفه فرقدان / صمد قربانزاده / کیوان کهریزی / عباس کیارستمی / مهرداد مرادی / محمدرضا مرتضویفر / محمود مروتی / مجید ناگهی / بهمن نامور مطلق.
همچنین در بخش تبادل نیز هنرمندان زیر شرکت کردهاند:
فاطمه آزاد همپا / نیلوفر آهویی / مریم ابراهیمیزاده فغفوری / محمدهادی ابری / خسرو احدزاده / الهه احمدپور / عسل ادهم هاشمی / کوثر ارفعی / فاطمه اسدی / حمیدرضا اسماعیل / حسین اسماعیلی / ثمینه اسمعیلی بنویدی / یکتا اصغرزاده / علی اکبر افتخار / هلیا اعتمادی / مهدیه افشار بکشلو / سیروان امانی / زهرا امیدی / سیما انصاری / محمدمهدی انوار / ساره باقری / سمیه باقری / صبا بخشی / امیر بدرعظیمی / وحید بذرافشان / بهدخت بهروزی / محمد پورجعفری / میترا پورمجیب / مهسا پنجه پور / سعید پویا پارسا / سحر تدینی / آتوسا تقیپور / فاطمه زهرا جعفری / مهسا جعفری / مریم جلیلی / معصومه جوادپور / مهدیه حسابی / ویانا حسنپور / زهرا حسنی / زهره حسنی / اعظم حسینی / سحرسادات حسینی / عادل حقیقی تبریزی / تارا حیدری / مهتا حیدریپور / زهرا خاکدوست / رضا خدادادی / صدف خدادادی / پریماه خراسانی / عرفانه خسروی / علی خسروی / فاطمه خلجی / رویا دلنوا / حنانه دهقان منشادی / الهام دهقانی / هستی ذاکری / رویا رادکیش / ارمغان رحمانپور / مریم رحمانپور / محمدحسین رحیمپور / حسنا رحیمی / فاطمه رحیمی / سارا رسولی / مریم رشیدی / رومینا رهنمون / زهره زمانینیا / ایلیا زهری انبوهی / محمدعلی سعیدی / صنم سلطانی / پرستو سلمانپور / مهتاب سمواتی / شقایق سنقرزاده / رویا سیاهکمری / نگین سیفی / عسل سیمیاری / کیانا شاکر / کامران شریفی / سمانه شریفی ادیب / الهه شفیعزاده / آیلین شهاب / رویا شهباززاده / اکبر شهبازی / سمیه شیری / الینا صاحبالزمانی / صبا صادق / دیبا صادقی یگانه / نازنین صامت / سِوین صریحی / سینا ضرغامی / ابراهیم عابدزاده / فاطمه عابدینی / یاسمن عباسی / سمیه عبانژاد دولتآبادی / عطیه عبداللهبیگی / فرید عطایی / مژگان عینعلی / نرگس غرویان / پریچهر غنمی / سیدعلی فاضلی / سارینا فتاحی / نرگس فخرائی / سپیده فراهانی / مبینا فراهانی / پریسا فلاح / درسا قاضیان / علیرضا قدیانی / زهرا قلیزاده پاشا / ستایش قهرمانی / شیوا کبیری / رضوان کوزهگران / ریحانه کوزهگران / ساینا گلمحمدی / ایلگار گودرزی / رومینا لیاقت / نازنین محبعلی / آیدا محمد قاسمی / طیبه محمدکرمی / تینا محمدی / درسا محمدی / بهار مختاری / پیمان مردانی / ستایش مکرمی / ساغر ملکزاده / فاطمه ملکیان / صدف مؤذنی / سیده سارا موسوی / مریم موسوی / مهناز موسوی / مبیناسادات مهرپور / مهراد مهرکیش / زینبسادات میراحمدی / محمدعلی میرزاغفاری / عسل میرکامرانی / علی نجاتبخش / آرین نجاریان / بهداد نجفی / امید نظری / سنا نوبخت / الهه سادات نورانی / سارا نوری / دیبا نیکو / سمیه ولیزاده / فرزاد هامون / احد یثربی.
دومین نمایشگاه سالانه تبادل عکس «فاینآرت» روز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در باغموزه هنر ایرانی افتتاح میشود و نمایشگاه تا ۲۳ شهریور برپا خواهد بود.
علاقهمندان برای بازدید از نمایشگاه میتوانند از تاریخ ۸ تا ۲۳ شهریور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ و پنجشنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۲ به باغموزه هنر ایرانی به نشانی تجریش، خیابان شهید دربندی (مقصودبیک)، خیابان دکتر حسابی، شماره ۳۰ مراجعه کنند.
نظر شما