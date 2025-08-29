جهش ارتباطی همراه اول؛ ثبت سرعت ۲.۲۶۹ گیگابیتی 5G در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، آیین بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی استان آذربایجان غربی در قالب شورای اداری، روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، سیدمهدی قریشی امام جمعه این استان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت ارتباطات و مدیران اپراتورهای تلفن همراه در استانداری برگزار و بخشی از طرحهای توسعهای بهصورت ویدیویی افتتاح شد.
همراه اول در جریان برگزاری این جلسه، به صورت نمادین از یک سایت ۵G در شهر ارومیه و یک سایت ۴G در قالب پروژه USO در روستای گلتپه (بخش انزل) رونمایی کرد.
در جریان افتتاح پروژههای ارتباطی مربوط به نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، وزیر ارتباطات که در دومین سفر استانی خود طی هفته دولت به استان آذربایجان غربی رفته بود، دستور تست سرعت سایت 5G همراه اول را داد که منجر به ثبت سرعت ۲.۲۶۹ گیگابیت بر ثانیه شد.
در این مراسم این رکورد سرعت نشانهای از ظرفیت بالای زیرساختهای توسعه یافته برای ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال همراه اول به مردم عزیز استان آذربایجان غربی عنوان شد.
وزیر ارتباطات؛ مردم ما را منصفانه قضاوت میکنند
وزیر ارتباطات در جریان این سفر که دومین سفر استانیاش به مناسبت فرارسیدن هفته دولت است، عنوان کرد که اگر صحبت از ارتباطات میکنیم، باید مردم آن را در زندگی خود حس کنند، زیرا مردم ما را منصفانه قضاوت میکنند.
ستار هاشمی با بیان اینکه امروز شاهد به بار نشستن زحمات همکارانم در حوزه ارتباطات این استان هستیم، اظهار کرد: نتیجه بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی استان آذربایجان غربی با اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد تومانی و توسعه زیرساختهای ارتباطی، ایجاد امکانی برای فرزندان و نخبگان این استان برای نقشآفرینی و مشارکت هر چه بیشتر در اقتصاد دیجیتال است.
نمای کلی ارتباطات آذربایجان غربی در حوزه سیار
قاسم جلیلی نژاد، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی نیز در جلسه شورای اداری گزارشی کلی از وضعیت ارتباطات این استان ارائه کرد و گفت که ۳۲ سایت 5G و ۱۶۵۵ سایت ارتباطی 4G داریم و تعداد مشترکان اینترنت همراه به بیش از ۴.۴ میلیون رسیده است. همچنین تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات ۲۰۵۲ است.
وی همچنین گزارشی از عملکرد اپراتورهای ارتباطی در ایام اربعین حسینی (ع) در مرز تمرچین ارائه و به نقش همراه اول در بخشهای «ایجاد سایت» و «بهینهسازی سایت» اشاره کرد؛ بر این اساس نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور ۱۳ سایت ثابت در مسیر منتهی به این مرز مستقر و ۴۲ سایت را بهینهسازی کرده است.
اقدامات توسعهای همراه اول طی یک سال اخیر
گفتنی است رضا کاظمی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه اول نیز در آیین افتتاح پروژههای اپراتور اول تلفن همراه کشور، گزارشی از وضعیت توسعه شبکه همراه اول از هفته دولت ۱۴۰۳ تاکنون ارائه داد و عنوان کرد که این اپراتور ۱۱۵۸ سایت در کشور راهاندازی کرده و اتصال ۱۳۶۵ روستا به شبکه ملی اطلاعات را ممکن ساخته است.
در استان آذربایجان غربی نیز با اجرای ۱۰۱ سایت دسترسی ارتباطی ۱۱۴ روستا با جمعیت ۴۲ هزار و ۱۹۳ نفر را به شبکه ملی اطلاعات فراهم کرده است.
این اقدامات شامل راهاندازی ۱۹ سایت جدید و ایجاد پوشش برای ۲۲ روستا و همچنین با ارتقای تکنولوژی در ۸۲ سایت به نسل چهارم (۴G) برای پوشش ۹۲ روستا بوده است.
با توسعه و ارتقای این زیرساختها، همراه اول نه تنها پوشش ارتباطی آذربایجان غربی را گسترش داده، بلکه زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال و خدمات هوشمند در این استان را فراهم کرده است.
راهاندازی سایتهای ۵G و ۴G در شهرها و روستاها، امکان دسترسی به خدمات دیجیتال پیشرفته، آموزش آنلاین، کسبوکارهای اینترنتی و سرویسهای هوشمند شهری را برای ساکنان این استان فراهم میکند.
این زیرساختها همچنین نقش پیشران توسعه دیجیتال منطقهای را ایفا و به ایجاد ظرفیتهای نوین برای استارتاپها و کسبوکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات کمک میکنند. با ارتقای سایتها و اتصال روستاها، همراه اول مسیر بهرهبرداری از فرصتهای اقتصاد دیجیتال و شبکههای نسل پنجم را برای کاربران شهری و روستایی هموار کرده است.
به این ترتیب، پروژههای تازه همراه اول نه تنها به ثبت رکورد سرعت و ارتقای پوشش ارتباطی منجر شده، بلکه سازهای برای رشد پایدار اقتصاد دیجیتال در شمالغرب کشور ایجاد کرده و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
نظر شما