برجام غرب نباید به مکانیسم ماشه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاریمکی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند اظهار کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری از دولت حمایت میکنیم و امروز دولت باید عزت و خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی بهخوبی میدانند سه کشور اروپایی که از دفاع از اوکراین عاجز ماندهاند، دیگر نمیتوانند با تهدیدهای خود ملت ایران را تحت فشار قرار دهند، افزود: بیانیه تفرقهافکنی اخیر حکم جادهصافکن آمریکا را دارد و به مراتب خطرناکتر از تهدیدهای دشمن است. باید بکوشیم تهدید چند کشور اروپایی را به فرصتی برای خودکفایی و استقلال کشور تبدیل کنیم.
سالاری با تأکید بر اینکه همه ما موظف به تبعیت از ولی فقیه هستیم، یادآور شد: به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا امروز در جهان عزتمند هستیم و بسیاری از کشورها ما را الگوی خود قرار دادهاند.
وی با بیان اینکه رسیدن به قله همراه با سختیهاست، گفت: ما نه تنها مفتخریم که شهید رئیسی از خراسان جنوبی است، بلکه همواره به گفتمان این شهید بزرگوار مبنی بر اینکه «غرب گذشته است و ما آینده این امت هستیم» اعتقاد داریم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تأکید کرد: دشمن گاه در لباس سختافزاری برجام و زمانی دیگر در لباس نرمافزاری ۲۰۳۰ به دنبال به زانو درآوردن مردم ایران اسلامی بوده و در جنگ ۱۲ روزه نیز تیغ زهرآگین کینه و عداوت خود را بر بازوی این ملت فرود آورده است.
وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که «اسرائیل جز زبان زور را نمیفهمد»، گفت: بر مبنای تعالیم دینی اهل مذاکره هستیم، اما معتقدیم باید با تمام توان در همه صحنهها حضور داشته باشیم و شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را تکرار کنیم.
به گفته او، هرچند مردم ایران با وجود همه تهدیدهای دشمن همواره پای کار هستند، اما عدهای غربگرا در داخل به دنبال هراسافکنی و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعهاند، در حالیکه مقام معظم رهبری ما را به امیدآفرینی دعوت میکنند.
سالاری خاطرنشان کرد: دشمن با فعال کردن مکانیسم ماشه، چنگ و دندان خود را به ما نشان میدهد، اما متأسفانه عدهای در داخل کشور دنبال ترساندن مردم از جنگ اقتصادی هستند.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب برجام را «خسارت محض» دانستهاند، افزود: امروز همان رهبری که نسبت به برجام هشدار داده بود، در عین حال از دولت حمایت میکنند.
سالاری در ادامه با اشاره به ولادت نبی اکرم (ص) به بخشی از تاریخ اسلام در خصوص تهدید و تحریم آن حضرت و مسلمانان توسط کفار پرداخت و گفت: در آن روز پیامبر (ص) نه لشکر صد هزار نفری داشت و نه گنجینههای پنهان در اختیار، اما عرب بیابانی دخترکُش مرید پیامبر اسلام (ص) شد.
وی افزود: ۲۱۰ هیئت مذهبی، ۲۸ کاروان پیاده و حدود ۳۰ موکب در دهه پایانی صفر با حدود پنج هزار زائر از خراسان جنوبی، جلوهای از همدلی و اتحاد حول محور ولایت را به نمایش گذاشتند.
سالاری با اشاره به اینکه تکریم زائران «جهاد فی سبیلالله» است، تصریح کرد: از همه کسانی که در این ایام در کاظمین، کربلا، نجف و مشهد در حوزههای مختلف به مردم خدماترسانی کردند و با این کار مدال نوکری اهلبیت (ع) را نصیب خود نمودند، تشکر میکنم.
وی همچنین از مجموعه دولت در خراسان جنوبی و شخص استاندار مجاهد و مردمی برای تلاشهای شبانهروزی و حضور در همه مناطق استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود: مردم استان در آینده شاهد نتایج کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت این تلاشها باشند که رضایت عمومی را به همراه خواهد داشت.
نظر شما