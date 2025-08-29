علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه استقرار شرایط پایدار بر جو منطقه، هوای استان همچنان تا روز دوشنبه صاف و گاهی اوقات همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط جوی در مناطق مرزی استان میتواند در برخی ساعات از عصر امروز تا صبح روز دوشنبه با غبار نسبتاً رقیق همراه باشد که ممکن است دید افقی را کاهش دهد.
زورآوند ادامه داد: از روز سهشنبه تا پایان هفته جاری، تغییراتی در الگوهای جوی استان رخ خواهد داد و در برخی ساعات رشد ابر و وزش باد مهمترین پدیدههای مورد انتظار در سطح استان خواهند بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: دمای هوا از امروز تا روز سهشنبه در اکثر نقاط استان تغییر چندانی نخواهد داشت، اما در نواحی گرمسیر استان انتظار میرود روز دوشنبه با کاهش نسبی دما همراه باشد.
وی یادآور شد: بر اساس آخرین دادههای ثبتشده، قصرشیرین با ثبت دمای ۴۵ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان کرمانشاه گزارش شده است.
