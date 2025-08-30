آغاز ارزیابی عملکرد معاونت های غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: این ارزیابی شامل تمامی حوزههای تحت نظارت سازمان غذا و دارو از جمله غذا، دارو، مکملها، تجهیزات پزشکی و سایر فرآوردههای سلامت محور میشود و شاخصهای مختلفی همچون نحوه اجرای وظایف قانونی، رضایتمندی مراجعان، سرعت و دقت در رسیدگی به درخواستها و اثربخشی فعالیتهای نظارتی بررسی خواهد شد.
وی افزود: این ارزیابیها به صورت دورهای و سالانه انجام میشوند تا نقاط قوت شناسایی، نواقص رفع و کیفیت خدمات در سطح دانشگاهها و مراکز تحت پوشش سازمان به طور مستمر ارتقا یابد.
مهرزادی تأکید کرد: نتایج این ارزیابی نقش مهمی در بهبود عملکرد دانشگاهها و افزایش شفافیت و پاسخگویی در ارائه خدمات سلامتمحور به مردم خواهد داشت.
نظر شما