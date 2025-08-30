۳ محصول جدید در زمینه تجهیزات پزشکی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از ۳ محصول جدید در زمینه تجهیزات پزشکی در سالن آمفی تئاتر شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون برگزار و رونمایی شد.

فردین بلوچی مدیر عامل شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون در این نشست گفت: خداوند را شاکریم که با لطف و عنایتش مسیر پیشرفت ما را هموار کرده است و بدون شک موفقیت‌های امروز ما نتیجه تلاش تک‌تک اعضای این مجموعه است.

به گفته وی؛ امروز، به عنوان کوچک‌ترین عضو این خانواده، افتخار دارم که در کنار شما باشم و دستاوردهای مجموعه را رونمایی کنیم.

بلوچی ادامه داد: با توکل به خدا، حضور ما در اینجا ممکن شده و در ماه‌های آینده، اخبار بسیار خوبی برای خبرنگاران عزیز و مردم عزیزمان داریم، به ویژه در حوزه تولید داروهای مشتق پلاسمایی که تیم ما به صورت شبانه‌روزی روی آن کار کرده و به نتایج بسیار مثبت و قابل توجهی رسیده است.

جمالی: تولید داروهای پلاسما نیازمند مدیریت حاکمیتی است

مصطفی جمالی رئیس سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اهمیت تولید داروهای مشتق از پلاسما در مراسم رونمایی مراسم رونمایی از ۳ محصول جدید در زمینه تجهیزات پزشکی که در سالن آمفی تئاتر شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون برگزار شد، گفت: تصویربرداری و پژوهش‌های لازم در این حوزه طی سالیان گذشته انجام شده است، اما متاسفانه تجربه نشان داده که نمی‌توانیم صد درصد تولید داروهای پلاسما را به بخش خصوصی واگذار کنیم. اگرچه ممکن است در آینده شرایط تغییر کند، اما حاکمیت و مدیریت دولتی نقش کلیدی در این حوزه دارد.

وی افزود: حتی اگر فرض کنیم ظرفیت پالایشگاه‌ها به سه میلیون لیتر برسد، باز هم بدون مدیریت حاکمیتی نمی‌توانیم نیاز کشور را به‌طور کامل تأمین کنیم و این موضوع نشان می‌دهد که حضور دولت و وزارت بهداشت در این فرآیند الزامی است، حتی اگر بخش خصوصی به‌عنوان سهامدار وارد شود و بخش دولتی باید نقش اصلی و نظارت کامل را داشته باشد تا هم کیفیت محصولات تضمین شود و هم منافع عمومی مردم تأمین شود.

جمالی در ادامه با اشاره به ظرفیت موجود تأکید کرد: حتی ساختمانی که دکتر بلوچی به آن اشاره کردند و ظرفیت حدود صد هزار لیتر دارد، پاسخگوی کل نیاز کشور نیست و باید توسعه پیدا کند. هدف اصلی، تولید پایدار و مستمر داروهای پلاسما با استانداردهای بین‌المللی و تحت نظارت حاکمیتی است تا از وابستگی به واردات جلوگیری شود و امنیت دارویی کشور حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان شریک سرمایه‌گذار حضور داشته باشد، اما هدایت و کنترل این فرآیند باید تحت مدیریت دولت و وزارت بهداشت انجام شود تا مسائل سودمحور، کیفیت و دسترسی مردم دچار اختلال نشود.

تولید داروهای پلاسما باید پاسخگوی نیاز بلندمدت کشور باشد

رئیس سازمان انتقال خون ایران با اشاره به تاریخچه تولید داروهای مشتق از پلاسما در کشور گفت: بحث کلیدسازی و تولید این داروها سابقه طولانی دارد. پیش از این، حدود ۱۵–۲۰ سال پیش اقدامات محدودی انجام شد، اما همیشه تولید در مقیاس کم باقی ماند و هیچ‌گاه مشکل کشور به‌طور کامل حل نشد. اکنون انتظار داریم محصولاتی که رونمایی می‌شوند با کیفیت بالا، قیمت مناسب و حجم کافی تولید شوند تا در سالیان آینده هیچ کمبودی احساس نشود.

وی افزود: ظرفیتی که آقای دکتر بلوچی ایجاد کرده‌اند، قرار است نیاز کل کشور را در آینده پوشش دهد. سازمان انتقال خون به سمت اتوماسیون پیش می‌رود که سرعت و دقت بالاتری نسبت به سیستم‌های دستی دارد و این اتوماسیون اکنون به تجهیزات خارجی وابسته است، اما مصرف عمده محصولات در بیمارستان‌ها خواهد بود و کنترل مصرف به دقت انجام خواهد شد و با این حال، اصل مصرف بیمارستان‌هاست و در آینده ممکن است به دلیل تحریم مجبور شویم بخش‌هایی از تولید را به‌صورت دستی انجام دهیم.

جمالی ادامه داد: لذا از همین الان باید برنامه‌ریزی شود تا در صورت وقوع تحریم‌ها، وابستگی‌ها کاهش یافته و تولید مستمر امکان‌پذیر باشد. موضوع خون‌های نادر نیز مشابه است و باید اطمینان حاصل کنیم که حتی در شرایط بحرانی، کمبودها جبران شود. حتی فرآیندهای دستی نیز نباید به واردات خارجی وابسته باشند.

قانعی: تولید محصولات پلاسمایی یک موفقیت فناوری و امنیت ملی است

مصطفی قانعی دبیر ستاد زیست‌فناوری، سلامت و فناوری‌های پزشکی در ادامه مراسم رونمایی از تجهیزات پزشکی گفت: محصولات پلاسمایی و وابستگی آن‌ها به خارج، نوعی از امنیت کشور را تحت تاثیر قرار داده است و این حوزه گره خورده با امنیت و فشارهای سازمانی است و اگر دقت کنید، انتقال و مصرف این محصولات به‌طور مستقیم با بضاعت جمهوری اسلامی و استانداردهای منطقه‌ای ارتباط دارد. جمع‌آوری و فرآوری پلاسمای داخلی به استانداردهای بین‌المللی رسیده و به رسمیت شناخته شده است و این یک افتخار برای کشور است.

وی افزود: شیوه‌ای که آقای دکتر جمالی و تیم ایشان ایجاد کردند موجب شد محصولات ایران از لحاظ فرآورده‌های خونی در بازار به اثبات فناوری برسند و سازمان غذا و دارو نیز تأیید کرده است که محصول ایرانی اکنون در بازار موجود است و هدف‌گذاری اصلی ما با توجه به مصرف IVIG به عنوان یک شاخص، جمع‌آوری حداقل یک و نیم میلیون لیتر پلاسماست تا بتوانیم به نیاز بیماران پاسخ دهیم و هیچ مشکلی برای مراجعه‌کنندگان ایجاد نشود.

قانعی ادامه داد: در این مسیر، شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت ها با سرمایه‌گذاری خصوصی بدون دریافت پول از دولت، ۳۰۰ هزار لیتر جدید پلاسما تولید کردند. با احتساب اقدامات دیگر، مجموع تولید به حدود ۹۰۰ هزار لیتر رسیده است و وزارت دفاع نیز ۱۰۰ هزار لیتر دیگر تقبل کرده است ، اما برای رسیدن به هدف یک و نیم میلیون لیتر، ظرفیت تولیدی بیشتری باید ایجاد شود.

وی با تأکید بر اهمیت تحقیق و توسعه گفت: نکته کلیدی این است که محصول نهایی مهم است، اما باید روند تحقیق و توسعه را در نظر بگیریم. حدود ۵۰ محصول مختلف باید از پالایش و پژوهش عبور کنند و بخش خصوصی به تنهایی قادر به انجام تحقیق نیست. هزینه تحقیق و توسعه در مراکز رشد دولت انجام می‌شود و وقتی اقتصادی شود، بخش خصوصی آن را تبدیل به محصول می‌کند.

قانعی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که بخش خصوصی با توجه به سیاست‌های حمایتی و تخصیص ارز، می‌فهمد چه زمانی و چگونه از آن حمایت می‌شود و روزی که تولید داخل صورت گیرد، ارز به تولیدکننده تبدیل می‌شود و این باعث می‌شود اقتصاد تولید داخل تثبیت شود. این سازوکار، حمایت هدفمند و پایدار از تولید داخلی را ممکن می‌کند.

وی ادامه داد: امیدواریم در ۳ سال آینده مشکلی در پالایش پلاسما نداشته باشیم.