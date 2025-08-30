به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری در جریان سفر به استان لرستان برای شرکت در مراسم بزرگداشت ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ خرم آباد در یک گفتگوی ویژه خبری بیان کرد: با نمایندگان مجلس و استاندار لرستان توافق کردیم که یک همایش ملی با حضور همه کارشناسان و صاحب نظران لرستانی و کشوری در تهران برگزار کنیم و یک بار دیگر ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ لرستان را جشن بگیریم.

وی گفت: ما باید این را از طریق رسانه‌های بین المللی به دنیا معرفی کنیم. ۲۹ مین اثر جهانی ما متعلق به لرستان است. ما می‌توانیم از این ظرفیت بهره برداری زیادی ببریم. از آموزش و پرورش استان نیز می‌خواهم در زمان اوقات فراغت دانش آموزان موضوع جغرافیای لرستان را تشریح کنند تا نسبت به آن احساس غرور و غیرت به وجود بیاید. خرم آباد قلعه فلک الافلاک را نیز دارد. ما مصمم هستیم که این قلعه هم به پرونده بپیوندد. البته الان هم چیزی از ارزش‌های آن کم نشده است.

صالحی امیری بیان کرد: وقتی اثری ثبت جهانی شد، باید بگوییم که این اثر متعلق به همه جهان است. گردشگران خارجی نیز هزینه می‌کنند برای اینکه آثار جهانی را ببینند. از طرفی هیچ اثری تا کنون با این قدمت ثبت نشده است و این اثر هویت ساز است. شهری در الیگودرز نیز پیدا شده که باید کاوش شود. لرستان دومین استان در فهرست بیشترین آثار ثبتی است.

وی افزود: لرستان از همه دوره‌ها اثر دارد اینجا سرزمین راز و رمزهایی است که هنوز گشوده نشده است. ما در کل کشور یک میلیون اثر داریم ولی ۴۳ هزارتا از آن ثبت شده است.

الان اگر تلاش کنیم که مردم مثلاً نوروز به لرستان بیایید اما زیرساخت نداریم. ما به عنوان دستگاه تولی گری، سیاست گذاری و نظارت می‌کنیم. مدیریت استان انگیزه‌ای برای توسعه زیرساخت دارد. دولت ۵ مشوق را تصویب کرد.