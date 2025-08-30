به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پس از اجرای پویش مردمی «ایران؛ برنده بازی» به عنوان یک حرکت نمادین و فراگیر، با هدف تقویت همدلی، وطن‌دوستی و هم‌آهنگی نوجوانان و جوانان از طریق بازی‌های موبایلی و کامپیوتری، در نظر دارد جشنواره سرمایه‌گذاری در تولید بازی‌های حوزه مقاومت را با همکاری استانداری اصفهان و دیگر سازمان‌های مرتبط برگزار کند.

برهمین اساس، از همه فعالان هنر - صنعت بازی در سراسر کشور دعوت می‌شود با ارسال آثار خود به این جشنواره و جلب نظر سرمایه‌گذاران (فراخوان به پیوست) به تولید آثار باکیفیت بومی در این حرکت ملی بپیوندند.

اختتامیه رویداد جذب سرمایه برای تولید بازی‌های باشکوه در حوره مقاومت چهارشنبه ۲۶ شهریورماه به میزبانی شهر تاریخی و فرهنگی اصفهان برگزار خواهد شد.

نقش اثرگذار بازی‌های رایانه‌ای بر افکار، نگرش و رفتار نسل کودک، نوجوان و جوان، طراحی و توسعه بازی‌های با کیفیت و محتوامحور در حوزه مقاومت و حمایت هدفمند از نخبگان، فناوران و بازی‌سازان داخلی از ضرورت‌های این رویداد به شمار می‌رود.

شناسایی و حمایت از بازی‌سازان و تیم‌های خلاق فعال، معرفی نیازهای نهادهای کشوری و لشکری در زمینه تولید بازی‌های دیجیتال مقاومت، جذب سرمایه‌گذار برای اجرای طرح‌های منتخب (با محورهایی چون دفاع مقدس ۱۲ روزه و شهدای ترور)، ترویج مفاهیم تاب‌آوری و ایستادگی، همبستگی و انسجام اجتماعی، مقاومت و سلحشوری، حس غرور و اقتدار و دفاع و امنیت ملی از مسیر بازی‌های دیجیتال از اهداف تخصصی این رویداد به شمار می‌رود.

مخاطبان این رویداد، بازی‌سازان مستقل و تیم‌های نوآور، اعضای کمیسیون بازی و سرگرمی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران، اعضای اتحادیه تولید و نشر، محتوا در فضای مجازی و فعالان حوزه بازی و سرگرمی اتاق‌های بازرگانی، شتاب‌دهنده‌ها، سرمایه‌گذاران فناوری‌های نوین و صنعت بازی، نهادهای کشوری و لشکری، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز علمی، شرکت‌های علمی تحقیقاتی و بنیاد ملی نخبگان و علاقه‌مندان به بازی‌سازی ایرانی و مخاطبان فرهنگی هستند.

طراحی و تولید بازی‌های مرتبط با مقاومت و دفاع مقدس ۱۲ روزه، روایت زندگی و مبارزات شهدای ترور و دانشمندان هسته‌ای، ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه برای بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال هویت‌ساز، بازی‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال مرتبط با تقویت تاب‌آوری اجتماعی، طراحی و تولید بازی‌های مرتبط با تقویت فرهنگ اقتصاد مقاومتی، ارتقای سواد مالی و سرمایه‌گذاری برای تولید از محورهای این رویداد به شمار می‌رود.

شرایط مشارکت به این صورت است که آثار باید اصیل، خلاقانه و در چارچوب قوانین کشور باشند. مشارکت می‌تواند به صورت فردی یا تیمی صورت گیرد.

ثبت‌نام و ارسال طرح‌ها فقط تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ امکان‌پذیر است.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ۳۰۰ میلیارد ریال میلیارد ریال برای تولید بازی یا ارائه نسخه جدید از بازی با محتوای «نبرد قهرمانانه دوازده روزه»، «حمله به رژیم صهیونی»، «مقابله با عوامل داخلی دشمن»، «مقاومت، تاب آوری ملی، انسجام و وحدت»، «امید به آینده و پیروزی بر دشمن» سرمایه‌گذاری کرده است.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش ۲۰ میلیارد ریال برای تولید یا ارائه نسخه جدیدی از یک بازی اختصاص داده است که بر اهمیت ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه، برخورداری از آبراه‌های مهم جهانی، منابع بی‌نظیر نفت و گاز، کریدورهای حیاتی انرژی و تجاری، و همچنین سابقه غنی فرهنگی و دینی آن تمرکز دارد.

این بازی، نقش و جایگاه تاریخی ایران را در این منطقه برجسته می‌کند و رژیم صهیونیستی را به مثابه موجودیتی استعمارگر به نمایش می‌گذارد که با شکل‌گیری کشورهای قدرتمند در منطقه مخالفت می‌ورزد.

همچنین، تاریخ و تمدن ایران را به تصویر می‌کشد که طی صدها سال درگیر جنگ‌ها و درگیری‌هایی در بسترهای مختلف فرهنگی، تاریخی، سیاسی و فناورانه بوده و نتایج این رویدادها به عواملی مانند اراده سیاسی حاکمان، قدرت تدبیر آنان، شجاعت مردم، زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و فناوری‌های در دسترس بستگی داشته است. در نهایت، این پروژه به نقش ویژه فرماندهان و دانشمندان ایرانی در شکل‌گیری ایران قدرتمند در عصر جدید می‌پردازد.

مرکز تولیدات کودک و نوجوان معاونت سیما (سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ۳۰ میلیارد ریال برای تولید بازی یا ارائه نسخه جدید از بازی با محتوای محورهای عمومی اعلام شده در متن فراخوان سرمایه‌گذاری کرده است.

مرکز تولیدات کودک و نوجوان معاونت سیما صرفاً از بازی‌هایی حمایت می‌کند که افزون بر برخورداری از محتوای غنی (یعنی واجد مفاهیم ارزشمند و اولویت‌های روز در سه بخش داستان، گیم‌پلی و ظواهر)، ویژگی‌های اصلی زیر را نیز دارا باشند؛ اول استریم‌پذیر بودن که شامل ارائه تجربه‌ای تکرارپذیر و متنوع، روند رقابتی، قابلیت شخصی‌سازی، ساخت‌وساز، بستری برای بروز خلاقیت بازیکن و امکان انجام یک کار به روش‌های مختلف است. دوم، تقویت روابط اجتماعی به گونه‌ای که بازی امکان برقراری انواع تعاملات بین بازیکنان را در قالب گیم‌پلی و در راستای اهدافی مانند همکاری، هم‌افزایی یا رقابت فراهم کند، نه صرفاً برای ارتباط و آشنایی. و سوم، برخورداری از قابلیت بازارپردازی که متضمن خلق یک دنیای داستانی قوی با شخصیت‌ها، اجسام و مکان‌های به‌یادماندنی جهت امکان‌پذیری تجاری‌سازی و کالاپردازی است.

مجتمع و کارخانه صنایع سرگرمی دیجیتال مهوا، ۲۰ میلیارد ریال برای تولید بازی یا ارائه نسخه جدید از بازی با محتوای دفاع و مقاومت مقدس در طول تاریخ کشور و مبارزه با استعمار و استکبار در دوره‌های مختلفی تاریخی سرمایه‌گذاری کرده است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۵ میلیارد ریال برای تولید بازی یا ارائه نسخه جدید از بازی با محتوای تاب آوری و امید بخشی، توان مقابله با شرایط سخت، پرهیز از ناامیدی، هویت ملی، اتحاد و همبستگی، عدالت و حق خواهی، بازتاب مفاهیم دفاع مقدس، ترویج روحیه ایثار و فداکاری سرمایه‌گذاری کرده است.

کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان صرفاً از بازی‌های مناسب برای گروه سنی کودک و نوجوان حمایت خواهد کرد.

حوزه هنری انقلاب اسلامی ۲۰ میلیارد ریال برای تولید بازی یا ارائه نسخه جدید از بازی با محتوای با محتوای سرگذشت استعمار در ایران و سایر محورهای عمومی اعلام شده در متن فراخوان اختصاص یافته است.

حوزه هنری انقلاب اسلامی از طراحی و تولید هر نوع بازی شامل بازی‌های رایانه‌ای، سرگرمی‌های دیجیتال و بازی رومیزی حمایت خواهد کرد و اولویت حمایت با بازی‌هایی است که برای مخاطب کودک و نوجوان طراحی و تولید می‌شود.

استانداری استان اصفهان ۱۵ میلیارد ریال برای تولید بازی یا ارائه نسخه جدید از بازی با محتوای اولویت‌های سه به اضافه یک استان اصفهان (گردشگری استان اصفهان به عنوان دارالعلم، دومین پایتخت فرهنگی جهان اسلام و …، هوش مصنوعی به عنوان کلید تحول استان اصفهان، انرژی‌های نو و خانواده محوری) اختصاص یافته است.

در این رویداد طرح‌های برتر برگزیده بدون محدودیت امکان دریافت هم‌زمان سرمایه از چندین سرمایه‌گذار را خواهند داشت.

فراخوان این رویداد ویژه بازی‌سازان از امروز شنبه منتشر شده و ۱۵ شهریورماه زمان پایان ثبت‌نام و ارسال طرح‌هاست. همچنین ۱۶ تا ۲۰ شهریور، ارزیابی اولیه انجام می‌شود.

زمان برگزاری این رویداد ملی، عقد قرارداد با تیم‌های برتر و برگزاری نمایشگاه جانبی در سالن همایش‌ها و مجتمع اتاق بازرگانی استان اصفهان، ۲۶ شهریور خواهد بود.

مزایا و فرصت‌های این رویداد شامل عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری برای تولید بازی‌های مقاومت، انتشار و معرفی بازی‌های برگزیده در رسانه‌های معتبر، فرصت همکاری با نهادهای کشوری، لشکری، مراکز علمی، تجاری، دریافت تقدیرنامه رسمی و گواهینامه مشارکت در رویداد و تقویت شبکه بازی‌سازان حوزه مقاومت و پیوند مستقیم با سرمایه‌گذاران است.