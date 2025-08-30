  1. استانها
  2. گلستان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

فعالان اقتصادی گلستان در کنار نظام برای رفع مشکلات تولید ایستاده‌اند

گرگان-دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان از دستاوردهای اخیر بخش خصوصی برای تولید و کشاورزی گلستان خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی گلستان در کنار نظام برای رفع مشکلات تولیدایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی، شامگاه شنبه در نشست هم‌اندیشی جمعی از فعالان اقتصادی و اصناف استان گلستان با جانشین فرمانده سپاه نینوا، گزارشی از فعالیت‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی ارائه داد و بر لزوم همکاری مستمر بخش‌های مختلف اقتصادی با نظام در جهت رفع مشکلات تولید تاکید کرد.

وی از موافقت وزیر جهاد کشاورزی با خرید گندم گلستان بر مبنای کیفیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اخیر یاد کرد و افزود: این اقدام، علاوه بر حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان استان، به نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود.

یوسفی همچنین از مصوبه خرید تضمینی پنبه‌دانه به‌عنوان دانه روغنی خبر داد و آن را گامی در جهت احیای جایگاه گلستان به‌عنوان «سرزمین طلای سفید» دانست.

