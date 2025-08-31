چهارمحال و بختیاری، میزبان سلسله رویدادهای آموزشی «محرابیان ۱۴۰۴»

به گزارش خبرنگار مهر، این رویداد آموزشی با هدف ارتقا سطح دانش و مهارت کارگردانان تئاتر «بچههای مسجد»، هنرمندانی از استانهای منطقه دو کشور را گرد هم میآورد.
احسان قائدی، رئیس حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به سابقه موفق فعالیت گروههای تئاتر «بچههای مسجد» در این استان، اظهار داشت که میزبانی این رویداد فرصتی ارزشمند برای بهرهمندی کارگردانان جوان از تجارب اساتید برجسته کشور است.
وی افزود: حوزه هنری استان طی سالهای اخیر بیش از ۵۰ گروه نمایشی را در مساجد ساماندهی کرده و سه رویداد استانی موفق تئاتر بچههای مسجد را برگزار نموده که آثار منتخب این رویدادها در جشنواره کشوری تئاتر بچههای مسجد خوش درخشیدهاند.
قائدی در ادامه، رویکرد اصلی این کارگاهها را کارگردانی تئاتر عنوان کرد و گفت: این دوره آموزشی با حضور اساتید برجسته تئاتر ایران، آقایان شهرام کرمی، حسین فدایی حسین و محمدرضا آزاد برگزار خواهد شد تا دانشافزایی مؤثری برای شرکتکنندگان حاصل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاههای آموزشی در خانه معلم شهر فرخشهر برگزار خواهد شد و میزبان هنرمندان تئاتر مساجد از استانهای بوشهر، خوزستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، و چهارمحال و بختیاری است.
