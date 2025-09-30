به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی بزرگ فعالان صنعت بازی کشور با تجمیع چهار رویداد کلیدی تحت عنوان رویداد ملی «هفت‌خوان بازی»، بستری منسجم برای تعامل، رقابت، سرمایه‌گذاری و توسعه فراهم خواهد ساخت.

این رویداد که در قالب یک هفته‌ تخصصی برگزار می‌شود، شامل جشنواره بازی‌های ویدئویی، لیگ بازی‌های ایرانی، جایزه بازی‌های جدی و رویداد سرمایه‌گذاری خواهد بود. هر روز از این هفته، به‌عنوان یکی از «خوان‌ها»، مرحله‌ای از مسیر رشد صنعت بازی را روایت می‌کند؛ از تولید تا انتشار، از رقابت تا جذب سرمایه، از روایت تا هویت.

«هفت‌خوان بازی» با رویکردی ملی و آینده‌نگر، در پی آن است تا ضمن شناسایی و معرفی استعدادهای برتر، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی بازی‌سازی باشد.

این رویداد همچنین فرصت مناسبی برای تعامل میان بازی‌سازان، سرمایه‌گذاران، نهادهای فرهنگی و سیاست‌گذاران حوزه دیجیتال خواهد بود.

جزئیات کامل برنامه‌ها، زمان‌بندی و نحوه مشارکت در این رویداد ملی، به‌زودی از طریق درگاه‌های رسمی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اطلاع‌رسانی خواهد شد.