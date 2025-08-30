سید اسماعیل هاشمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر از صدور ۱۸ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۸۲ میلیون دلار در این مدت خبر داد و گفت: این موفقیت در دولت چهاردهم به ثبت رسیده و نشان‌دهنده حرکت مثبت استان به سمت توسعه اقتصادی پایدار است.

هاشمی گفت: در این مدت، ۱۴ مجوز در سال گذشته و ۴ مجوز در سال جاری صادر شده است که از نظر تعداد، رکورد جدیدی در استان محسوب می‌شود. علاوه بر این، تنوع این مجوزها بسیار بالا بوده و حوزه‌هایی چون کشاورزی، پزشکی و تولید واکسن به بخش‌هایی مانند تولید برق اضافه شده است.

وی افزود: از این ۱۸ مجوز، ۸ مورد به مرحله جذب ارز و تولید رسیده‌اند که نویدبخش آغاز پروژه‌های تولیدی و اقتصادی در استان است.

مدیرکل امور اقتصادی مازندران در ادامه به صدور ۵۰ هزار مجوز کسب‌وکار الکترونیکی در استان اشاره و اظهار کرد: این تعداد نسبت به سال گذشته که ۱۵ هزار مجوز صادر شده بود، رشد چشمگیری داشته و نشان‌دهنده توجه بیشتر به فضای دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین است.

هاشمی در پایان به پیشرفت‌های حوزه اسناد املاک اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر، بیش از ۹۸۰ سند تک‌برگ جدید با مختصات UTM برای املاک استان صادر شده و این روند ادامه دارد. همچنین خزانه استان بیش از ۷ هزار سند تک‌برگ در اختیار دارد که گواهی بر تحول در این بخش است.

وی همچنین به رشد درآمدهای عمومی استان اشاره کرد و افزود: در چهار ماه نخست سال جاری، درآمدهای عمومی استان به ۴ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.