سالاری: تأمین اجتماعی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با تأکید بر تعهد خود به تعامل مستمر و متعهدانه با شرکای اجتماعی، از جمله تشکل‌های کارفرمایی، در تشریح وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: ماهانه ۱۲۵ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته و هزینه‌های درمانی بیش از ۴۸ میلیون نفر تحت پوشش می‌شود و با توجه به منابع و مصارف موجود، امسال به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابع غیر از حق بیمه نیاز داریم.

سالاری ادامه داد: اگر روال عادی حوزه بازنشستگی و قوانین اصلی این بخش جریان داشت، در حال حاضر حدود سه میلیون بازنشسته تحت پوشش قرار داشتند، اما اکنون با ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان قرار دارند. به دلیل موضوعاتی نظیر بازنشستگی سخت و زیان‌آور، بازنشستگی‌های پیش از موعد و سنوات ارفاقی، شرایط امروز را تجربه می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه معافیت‌های حق بیمه نباید از جیب سایر بیمه شده‌ها باشد، تصریح کرد: هزینه‌های این بخش باید از محلی مانند مالیات تأمین شود.

به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی؛ در زمان نفت بالای ۱۰۰ دلار، عده‌ای از جیب سازمان تأمین اجتماعی حاتم‌بخشی کردند، اما امروز امکان چنین خرجی از جیب بیمه‌شدگان وجود ندارد؛ امانت‌دار شما در تأمین اجتماعی حق ندارد از جیب شما حق بیمه را به دیگران پرداخت کند.

وی همچنین در ادامه در خصوص تصورات نادرست موجود در خصوص شستا با بیان اینکه مجموع قیمت شستا ۲۰۰ همت ارزش دارد، این میزان را هزینه ۲ ماه سازمان تأمین اجتماعی دانست و اضافه کرد: کل سود سهام شستا در واقع به اندازه ۵ روز هزینه‌کرد تأمین اجتماعی در طول سال است. تصورات در مورد جایگاه شستا نادرست است و این مجموعه، نقش پررنگی نسبت به هزینه‌ها و درآمدهای سازمان ندارد.

سالاری توضیح داد: مسیر مربوط به بنگاهداری سازمان تأمین اجتماعی اشتباه بوده و نباید شرکت‌داری را در دستور کار قرار می‌دادیم. در مجموع نباید به دلیل سهم کوچک شستا در تأمین منابع سازمان، درگیر این حجم از دغدغه، وقت، حواشی و مسأله شستا باشیم.

به گفته وی؛ موضوعاتی نظیر سنوات ارفاقی، بازنشستگی سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد، در طول سال‌ها موجب کاهش ضریب پشتیبانی سازمان شده است. مزد واقعی را به عنوان شاخصی تأثیرگذار در منابع حق‌بیمه سازمان باید مورد توجه داشت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه مخالف اصل سخت و زیان‌آور نیستیم، افزود: مخالف بازنشسته شدن بیش از ۵۲ درصدی افراد با سنوات ارفاقی و استناد به سخت و زیان‌آور هستیم. این موارد همزمان به سازمان تأمین اجتماعی و فضای کسب و کار آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲۰ همت از کارفرمایان سراسر کشور طلب داریم، گفت: با وصول این مبالغ، امکان پرداخت بدهکاری‌های سازمان وجود دارد، اما می‌دانم این فرایند موجب فشار به فضای اقتصاد کشور خواهد شد و از طرفی هم می‌دانیم که تأخیر در پرداخت حقوق بازنشسته چه تأثیری بر این بخش از شرکای اجتماعی دارد، اما شرایط به نحوی رقم خورده که امکان تأمین منابع مالی به راحتی وجود ندارد.

به گفته سالاری؛ در قالب طرح‌های بیست‌گانه تحولی تأمین اجتماعی، بازرسی دفاتر کارگاه‌ها دچار تحول اساسی می‌شود و عمده نقدهای مطرح شده برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در خصوص احیای شورای عالی تأمین اجتماعی گفت: با احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و سه‌جانبه‌گرایی کاملاً موافقیم و متن لایحه پیشنهادی آن به وزیر تقدیم شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این جلسه هم‌اندیشی، به موضوعات مطرح شده پیرامون، اصلاح عناوین شغلی، حسابرسی دفاتر و بازرسی کارگاهی، کارگاه‌های تا پنج نفر، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، رفتار با مراجعان و کارفرمایان، مشارکت در تدوین بخشنامه‌ها، کسب و کارهای نوین و اینترنتی، هیأت‌های تشخیص، ضریب هوشمند کسورات پیمان، بانک رفاه و دیگر موارد پاسخ گفت.

گفتنی است؛ این نشست در چارچوب سلسله نشست‌های هم‌اندیشی برای تحول‌آفرینی با حضور معاون اقتصادی استاندار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، اتاق تعاون، اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، انجمن‌ها و تشکل‌های کارفرمایی حوزه‌های مختلف، جمعی از کارفرمایان، فعالان اقتصادی و معاونین و مدیران سازمان تأمین اجتماعی در محل اتاق بازرگانی استان فارس برگزار شد.