اجرای ۳۵۰ پروژه توسط شهرداری اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری شهردار اردبیل با بیان اینکه این پروژهها در نقاط مختلف شهر و درجهت توسعه متوازن شهر در حال اجرا است گفت: طرح ساماندهی رودخانه بالیخلو یکی از خواستههای اصلی مردم است که در قالب طرح گردشگری شروع شده و در طول سه سال آینده به بهره برداری میرسد.
وی با بیان اینکه شهرداری اردبیل افزایش سرانه فضای سبز شهر اردبیل را در دستور کار قرار داد گفت: ساماندهی باغ میدان بسیج با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان اجرا شده که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
صفری افزود: پارک صخرهای پیله سحران با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان نیز به اتمام رسید که این سومین پارک در طول چهار سال اخیر میباشد که در هفته دفاع مقدس در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی در خاتمه گفت: طرح المان میدان وحدت اردبیل و چهارمین زمین چمن فوتبال روباز نیز از جمله پروژههایی هستند که در هفته دفاع مقدس به بهره برداری می رسند.
