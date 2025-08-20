  1. استانها
اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های استان اردبیل

اردبیل - معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به دهیاری‌های استان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قربانی در همایش دهیاران شهرستان مشکین‌شهر که با حضور نماینده مشکین‌شهر با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت مدیریت محلی، اظهار کرد: اعتبارات براساس شاخص محرومیت توزیع می‌شود و تلاش داریم سهم قابل توجهی به مشکین‌شهر اختصاص یابد.

وی همچنین تأمین خودروی حمل زباله مکانیزه و آتش‌نشانی را از برنامه‌های حمایتی سازمان برای دهیاری‌ها عنوان کرد.

بابک رضازاده، نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به محرومیت منطقه، خواستار توجه بیشتر به نیازهای توسعه‌ای شهرستان شد.

مهدی بخشی، فرماندار مشکین‌شهر، با بیان ظرفیت‌های عظیم دهیاران و وجود ۱۶۷ دهیار در این شهرستان گفت: حدود ۶۹۹ هزار مترمربع آماده‌سازی برای زیرسازی و آسفالت‌ریزی انجام شده و تأمین اعتبار و قیر رایگان از ضروریات اساسی و اختصاص خودروی حمل زباله مکانیزه و آتش‌نشانی از نیازهای فوری روستاهاست.

