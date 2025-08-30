به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه با حضور در منزل شهید محمد عاشوری در کنگان با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار بوشهر در این دیدار اظهار داشت: شهدا جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا دشمن نتواند به اهداف خود برسد.
زارع تصریح کرد: تکریم خانواده معظم شهدا وظیفه همگان است.
وی بیان کرد: رفع مشکلات و دغدغههای خانواده معزز شاهد و ایثارگر نیز وظیفه مسئولان است و دستگاههای ذیربط باید، بهترین و باکیفیت ترین خدماترسانی را به این عزیزان داشته باشند.
خانواده شهید عاشوری نیز ضمن تقدیر از توجه استاندار بوشهر به خانواده شهدا، نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.
شهید محمد عاشوری متولد ۱۳۴۴ در کنگان است که در سال ۱۳۶۱ در عملیات محرم در منطقه عینخوش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
نظر شما