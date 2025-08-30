  1. استانها
  2. بوشهر
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

رفع مشکلات و دغدغه‌های خانواده شاهد وظیفه مسئولان است

رفع مشکلات و دغدغه‌های خانواده شاهد وظیفه مسئولان است

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: رفع مشکلات و دغدغه‌های خانواده معزز شاهد و ایثارگر نیز وظیفه مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه با حضور در منزل شهید محمد عاشوری در کنگان با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار بوشهر در این دیدار اظهار داشت: شهدا جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا دشمن نتواند به اهداف خود برسد.

زارع تصریح کرد: تکریم خانواده معظم شهدا وظیفه همگان است.

وی بیان کرد: رفع مشکلات و دغدغه‌های خانواده معزز شاهد و ایثارگر نیز وظیفه مسئولان است و دستگاه‌های ذیربط باید، بهترین و باکیفیت ترین خدمات‌رسانی را به این عزیزان داشته باشند.

خانواده شهید عاشوری نیز ضمن تقدیر از توجه استاندار بوشهر به خانواده شهدا، نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

شهید محمد عاشوری متولد ۱۳۴۴ در کنگان است که در سال ۱۳۶۱ در عملیات محرم در منطقه عین‌خوش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد خبر 6574495

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها