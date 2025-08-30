به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه با حضور در منزل شهید محمد عاشوری در کنگان با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار بوشهر در این دیدار اظهار داشت: شهدا جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا دشمن نتواند به اهداف خود برسد.

زارع تصریح کرد: تکریم خانواده معظم شهدا وظیفه همگان است.

وی بیان کرد: رفع مشکلات و دغدغه‌های خانواده معزز شاهد و ایثارگر نیز وظیفه مسئولان است و دستگاه‌های ذیربط باید، بهترین و باکیفیت ترین خدمات‌رسانی را به این عزیزان داشته باشند.

خانواده شهید عاشوری نیز ضمن تقدیر از توجه استاندار بوشهر به خانواده شهدا، نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

شهید محمد عاشوری متولد ۱۳۴۴ در کنگان است که در سال ۱۳۶۱ در عملیات محرم در منطقه عین‌خوش به درجه رفیع شهادت نائل آمد.