دیدار مسئول بسیج جامعه پزشکی با خانواده شهید حیدری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج جامعه پزشکی، در ادامه برنامه‌های تکریم از خانواده‌های شهدا، محمدحسین زارع‌زاده مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی به همراه هیئتی از مدیران این سازمان، روز چهارشنبه پنجم آذرماه با خانواده شهید علی حیدری دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار که در منزل خانواده این شهید والامقام برگزار شد، زارع‌زاده تکریم خانواده‌های معظم شهدا را وظیفه‌ای ذاتی خواند و اظهار داشت: دیدار با خانواده‌های شهدا، به‌ویژه شهدایی که عضوی از جامعه سلامت بودند، به ما روحیه و توان مضاعفی می‌بخشد.

وی با اشاره به شخصیت با اخلاص شهید حیدری که سال‌ها بدون نام و نشان مشغول کار طبابت برای رزمندگان جبهه مقاومت لبنان بود افزود: شناخت و معرفی افراد بزرگی مانند شهید حیدری، می‌تواند الگویی ارزشمند برای جامعه پزشکی کشور باشد.

زارع زاده با اشاره به انتخاب شهید علی حیدری به عنوان «شهید شاخص بسیج جامعه پزشکی» در سال جاری گفت: به همین جهت از ابتدای سال برنامه‌های مختلفی برای گرامیداشت مقام این شهید والامقام در سطح کشور در حال اجراست که از جمله این اقدامات می‌توان به فعالیت گروه‌های جهادی با نام این شهید در استان‌های مختلف و همچنین افتتاح کانون بسیج جامعه پزشکی به نام شهید علی حیدری در کرمانشاه اشاره کرد.