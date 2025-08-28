تکریم خانواده شهدا وظیفه همگان است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید غلامرضا جوان در دشتستان به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد تاکید قرار دارد و بویژه احترام و تکریم خانواده شهدا در دستور کار مسئولان است.

استاندار بوشهر افزود: بدون تردید، حضور در جمع خانواده شهدا و دیدار با والدین و فرزندان این عزیزان، اثر فرهنگی، اجتماعی و تربیتی دارد و تکریم خانواده معظم شهدا موجب وظیفه همگان است.

خانواده شهید جوان نیز ضمن تقدیر از توجه استاندار بوشهر به خانواده شهدا، پیشنهادات خود را مطرح کردند.

شهید غلامرضا جوان فرزند مراد متولد ۱۳۴۳ برازجان است که در زمستان ۱۳۶۴ و حدود ۲ هفته قبل از عملیات والفجر ۸ در حین شناسایی به همراه شهید محمد نوربخش، زنده دستگیر و پس از تحمل شکنجه‌های بسیار، به دلیل عدم دادن اطلاعات به نیروهای بعثی، به شهادت رسید.