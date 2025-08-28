به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه شب در دیدار با خانواده شهید محمد عامری نژاد در تنگستان به مناسبت هفته دولت با درود به روان پاک شهدا اظهار کرد: خانواده شهدا چشم و چراغ کشور هستند و تکریم این عزیزان وظیفه همه مدیران است.

وی افزود: تنگستان ۱۶۰ شهید والامقام، ۳۵۸ جانباز سرافراز و ۱۹ آزاده عظیم الشان تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: این شهید عزیز، از زمان شهادت تاکنون، جاوید الاثر است و پیکر مطهرش به میهن اسلامی بازنگشته است و خانواده معزز شهید، چشم انتظار هستند.

خانواده شهید عامری نژاد نیز ضمن تقدیر از توجه استاندار بوشهر به خانواده شهدا، پیشنهادات خود را مطرح کردند.