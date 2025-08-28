  1. استانها
  2. بوشهر
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷

خانواده شهدا چشم و چراغ کشور هستند

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: خانواده شهدا چشم و چراغ کشور هستند و تکریم این عزیزان وظیفه همه مدیران است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پنجشنبه شب در دیدار با خانواده شهید محمد عامری نژاد در تنگستان به مناسبت هفته دولت با درود به روان پاک شهدا اظهار کرد: خانواده شهدا چشم و چراغ کشور هستند و تکریم این عزیزان وظیفه همه مدیران است.

وی افزود: تنگستان ۱۶۰ شهید والامقام، ۳۵۸ جانباز سرافراز و ۱۹ آزاده عظیم الشان تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: این شهید عزیز، از زمان شهادت تاکنون، جاوید الاثر است و پیکر مطهرش به میهن اسلامی بازنگشته است و خانواده معزز شهید، چشم انتظار هستند.

خانواده شهید عامری نژاد نیز ضمن تقدیر از توجه استاندار بوشهر به خانواده شهدا، پیشنهادات خود را مطرح کردند.

