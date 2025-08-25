به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در دومین روز هفته دولت، وارد شهرستان دیلم شد و پس از تجدید بیعت با شهدا در گلزار شهدای روستای حصار، با خانواده شهید «ضرغام ابراهیمی زاده» دیدار کرد.
استاندار بوشهر در این دیدار اظهار کرد: تکریم خانواده شهدا وظیفه ما و رسیدگی به مشکلات و دغدغههای خانواده شهدا مورد تاکید قرار دارد و مدیران باید در تمام زمینهها، نسبت به گرهگشایی از مشکلات خانواده شهدا اهتمام ورزند.
وی اضافه کرد: ارتقای سطح کیفی خدماترسانی به خانواده شهدا و ایثارگران از اولویتهای استان است و مدیران باید در این مسیر گام بردارند.
خانواده شهید ابراهیمی زاده نیز ضمن تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر، به بیان دغدغههای خود پرداختند.
شهید ضرغام ابراهیمی زاده در سن ۲۰ سالگی در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
