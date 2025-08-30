به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک ، در این دیدار محمود خسروی وفا رئیس ، مهدی علی نژاد دبیرکل ، علیرضا پاکدل عضو هیات اجرایی و سرپرست کاروان ایران در بازیهای آسیایی بحرین، سجاد انوشیروانی رئیس ، حسین رضا زاده نائب رئیس ، وحید ربیعی دبیر فدراسیون وزنه برداری در کنار محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی و ابراهیم اسحاق رئیس فدراسیون وزنه برداری بحرین حضور داشتند.

در ابتدای این نشست محمود خسروی وفا ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به رئیس و نائب رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری اظهار داشت : مفتخریم که میزبان شما باشیم از حضور شما در این موقعیت حساس بسیار خرسندیم . رئیس کمیته ملی المپیک با ابراز خرسندی از حضور محمد جلود در راس فدراسیون جهانی وزنه برداری افزود: اینکه فدراسیون جهانی وزنه برداری که مدال هایش برای ما بسیار با ارزش است ، تحت مدیریت یک برادر مسلمان اداره می شود باعث افتخار است و از آن مهمتر اینکه شما مقبولیت لازم در تمامی قاره ها را بدست آورده اید.

خسروی وفا در ادامه افزود : از حمایت شما از فدراسیون ملی وزنه برداری ایران تشکر می کنم ، در آخرین نشستی که در بحرین و همزمان با مسابقات قهرمانی جهان داشتیم شما قول حمایت از وزنه برداری ایران را داده بودید که با عنایت شما محقق شد.

حمایت شما در کسب سهمیه ها ، شرایط حضور ، تجهیزات وزنه برداری و از همه مهمتر تدبیر شما در تصویب لباس بانوان بسیار ارزشمند و ستودنی بود.

رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه از ابراز همدردی اخیر رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری در پی حملات 12 روزه تشکر کرد و افزود : وزنه برداری در ایران از رشته های بسیار قدیمی است ، محمد نصیری اولین مدال طلای المپیک را برای ایران بدست آورد که هم برای ایران و هم دنیا ارزشمند است و هفته گذشته در محل کمیته تولد 80 سالگی این قهرمان را جشن گرفتیم.

خسروی وفا ادامه داد: با توجه به نزدیکی دو رویداد بازیهای آسیایی بحرین 2025و کشورهای اسلامی ریاض 2025 ، ما موریت بزرگ کمیته ملی المپیک در آماده سازی این کاروان ها افزود : خوشبختانه روابط بسیار دوستانه ای با کشور و مردم بحرین داریم در حدی که هیچ احساس غربتی در این کشور نمی شود که کار ما را برای بازیهای جوانان به میزبانی کشور دوست و همسایه بحرین هموارتر می کند.

رئیس کمیته ملی المپیک در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به اقدامات مثبت و به روز کردن تجهیزات و فضای فدراسیون وزنه برداری توسط سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون گفت: از شما تشکر می کنم که در این سیر تکاملی در وزنه برداری ایران به این فدراسیون کمک کردید و امیدوارم با توجه به تجربه ، تخصص و توانایی و سابقه مدال آوری که در وزنه برداری ایران وجود دارد ، فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا از این توانایی ها بیشتر استفاده و همکاریهای گسترده تری داشته باشند.