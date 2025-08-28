به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنهبرداری، محمد جلود رئیس عراقی فدراسیون جهانی (IWF) به همراه اسحاق ابراهیم اسحاق رئیس فدراسیون وزنهبرداری بحرین بامداد شنبه به ایران می آیند.
سفر جلود و اسحاق به ایران بعد از رایزنی های متعدد سجاد انوشیروانی صورت گرفت.
دیدار و برگزاری جلسه با مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از جمله برنامه هایی است که در طول سفر این دو مقام بین المللی اجرا خواهد شد.
روز شنبه نیز نشست خبری رئیس فدراسیون جهانی وزنهبرداری برگزار می شود که جزییات دقیق آن به رسانه ها اعلام خواهد شد.
