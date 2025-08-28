  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

«محمد جلود» رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری شنبه به تهران می‌آید

رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری به همراه رئیس فدراسیون وزنه برداری بحرین ضمن سفر به ایران با مقامات و مسئولان ورزش کشور دیدار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، محمد جلود رئیس عراقی فدراسیون جهانی (IWF) به همراه اسحاق ابراهیم اسحاق رئیس فدراسیون وزنه‌برداری بحرین بامداد شنبه به ایران می آیند.

سفر جلود و اسحاق به ایران بعد از رایزنی های متعدد سجاد انوشیروانی صورت گرفت.

دیدار و برگزاری جلسه با مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از جمله برنامه هایی است که در طول سفر این دو مقام بین المللی اجرا خواهد شد.

روز شنبه نیز نشست خبری رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری برگزار می شود که جزییات دقیق آن به رسانه ها اعلام خواهد شد.

