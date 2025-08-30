به گزارش خبرنگار مهر سجاد صدیقی ظهر شنبه در دوره مسیر معلمی استان مرکزی در بیت امام خمینی (ره) اظهار کرد: این دورهها بهویژه به معلمان کمک میکند تا درک عمیقی از مفاهیم تحولی مورد نظر انقلاب اسلامی داشته باشند و افقهای جدیدی را در عرصه تعلیم و تربیت ترسیم کنند.
وی افزود: در این دوره معلمان و فعالان حوزه آموزش و پرورش به بازخوانی و بازتعریف مفاهیم تحول در مقیاس حرکت انقلاب اسلامی میپردازند.
صدیقی تصریح کرد: این دورهها بهطور خاص مسئله تحول بنیادین در آموزش و پرورش را دنبال میکند و هدف اصلی آن ایجاد مفاهمه عمومی میان معلمان در راستای افقهای مد نظر انقلاب اسلامی است.
وی با تأکید بر حضور فعال استان مرکزی در این دورهها ادامه داد: استان مرکزی با انرژی مثالزدنی وارد این عرصه شده است و این نوید میدهد که آیندهای روشن برای تحول در آموزش و پرورش این استان رقم خواهد خورد.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور با اشاره به آغاز دورههای مسیر معلمی در استان مرکزی تاکید کرد: برگزاری این دورهها نشاندهنده عزم راسخ سازمان بسیج فرهنگیان برای تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور است و انتظار میرود با ادامه این روند، آموزش و پرورش به اهداف انقلاب اسلامی نزدیکتر شود.
