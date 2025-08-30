ثبت ۲۳ هزار و ۶۹۵ ماموریت اورژانس تهران طی یک هفته

محمداسماعیل توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت ۲۳ هزار و ۶۹۵ مأموریت در هفته گذشته خبر داد و گفت: این تعداد مأموریت در پی وقوع حوادث مختلف در سطح استان تهران انجام شده است.

رئیس اورژانس استان تهران، با اعلام این خبر گفت: در بازه زمانی ۱ شهریور تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۴، مجموعاً ۲۳ هزار و ۶۹۵ مأموریت توسط مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران ثبت شد.

وی افزود که از این تعداد، ۵ هزار و ۸۹۰ مورد منجر به انتقال مصدومان به مراکز درمانی شد و ۱۰ هزار و ۳۹۳ نفر نیز در محل حادثه از خدمات اورژانس استفاده کردند.

توکلی در ادامه بیان کرد که در مدت مذکور، ۵۸ هزار و ۳۴۶ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد، متأسفانه ۲ هزار و ۲۰۲ تماس مزاحم (معادل ۳.۵ درصد کل تماس‌ها) گزارش شده است.

وی همچنین به تفکیک مأموریت‌ها پرداخت و افزود: از مجموع مأموریت‌های ثبت‌شده، ۴ هزار و ۳۰۵ مورد مربوط به حوادث ترافیکی (۱۸.۲ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۱۹ هزار و ۳۹۰ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی (۸۱.۸ درصد از کل مأموریت‌ها) بوده است.

رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به اورژانس هوایی، اعلام کرد که در این مدت ۷ سورتی پرواز انجام شده که طی آن ۹ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

توکلی در پایان با تاکید بر ضرورت رعایت احتیاط در مواقع بحرانی، از شهروندان خواست که تنها در مواقع ضروری با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند تا از ایجاد بار اضافی بر روی سیستم اورژانس جلوگیری شود.

وی همچنین از رانندگان خواست که قوانین راهنمایی و رانندگی را به دقت رعایت کرده و از سرعت بالا و عدم توجه به جاده‌ها خودداری کنند تا از وقوع حوادث ترافیکی کاسته شود.

توکلی در پایان یادآور شد که آموزش‌های ایمنی می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث غیرترافیکی و تسریع در ارائه خدمات اورژانس به افراد آسیب‌دیده ایفا کند.