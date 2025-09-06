اورژانس تهران در هفته دوم شهریور ماه بیش از ۲۴ هزار مأموریت ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: در هفته گذشته (۸ تا ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴) ۲۴ هزار و ۹۱۷ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ این استان ثبت شده است.

وی افزود: از این تعداد مأموریت، ۶ هزار و ۱۸۹ مورد به مراکز درمانی منتقل و ۱۰ هزار و ۹۴۴ مورد در محل از خدمات اورژانس بهره‌مند شده‌اند.

توکلی همچنین با اشاره به تماس‌های برقرار شده با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران گفت: در این مدت ۵۹ هزار و ۱۲۵ تماس ثبت شد که از این تعداد، ۲ هزار تماس مزاحم معادل ۳.۶ درصد کل تماس‌ها بوده است.

رئیس اورژانس استان تهران تصریح کرد: از مجموع مأموریت‌ها، ۴ هزار و ۸۰۷ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۲۰ هزار و ۱۱۰ مورد مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

وی درباره فعالیت اورژانس هوایی نیز اعلام کرد: ۷ سورتی پرواز در هفته گذشته انجام شد که در پی آن ۷ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.