به گزارش خبرگزاری مهر، قائممقام تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با بیان اینکه طرحهای عمرانی و خدماتی حرم مطهر با جدیت ادامه دارد، اظهار کرد: توسعه صحنها و رواقها، ارتقای خدمات رفاهی و زیارتی، بهبود سیمای بصری، مرمت آثار میراثی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در دستور کار قرار گرفته است.
هادی محمودنژاد با تأکید بر اولویت خدمترسانی به زائران افزود: امسال موکب حضرت معصومه (س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف تا کربلا بهعنوان قرارگاه دختران جهان اسلام معرفی شد و علاوه بر خدمات رفاهی و درمانی، فعالیتهای فرهنگی متنوعی با محوریت مقابله با استکبار جهانی و حمایت از مردم غزه برگزار کرد.
وی ادامه داد: اسکان زائران، اطعام، ارائه خدمات درمانی در دارالشفاء آستان و اجرای برنامههای فرهنگی بدون هیچگونه تمایز ملیتی و نژادی از جمله اقدامات این موکب بود.
معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه (س) در پایان ورود فناوریهای نوین به ساختار آستان را تحولی مهم خواند و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و حضور متخصصان این حوزه، مسیر ارائه خدمات هوشمند به زائران را هموار کرده است؛ اقدامی که همسو با تأکیدات رهبر معظم انقلاب مورد توجه جدی قرار دارد.
نظر شما