  1. استانها
  2. کردستان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۷

مجتمع فرهنگی «نایسر» بازخورد خوبی دارد

مجتمع فرهنگی «نایسر» بازخورد خوبی دارد

سنندج_ استاندار کردستان گفت: ساخت مجتمع فرهنگی در ناحیه منفصل شهری نایسر بازخورد خوبی دارد و امیدواریم مورد استفاده اهالی این ناحیه قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی شامگاه شنبه در مراسم افتتاح مجتمع فرهنگی، هنری نایسر گفت: این مجتمع قبلاً افتتاح و تکمیل شده بود که به دلیل یک سری نواقص بهره‌برداری از آن تاکنون طول کشید.

وی اذعان کرد: این نواقص تا حدودی برطرف شد و امروز سالن سینمایی آن تکمیل شد.

استاندار کردستان تصریح کرد: امیدواریم که مردم بتوانند لحظات خوشی در این مکان داشته باشند و امروز دیدار با مردم و فعالین اجتماعی و اهالی نایسر یکی از افتخارات ما بود.

لهونی عنوان کرد: پیگیری ساخت مجموعه‌ها و مجتمع‌های فرهنگی در حاشیه شهر بسیار کار ارزنده با بازخورد خوب خواهد بود.

وی گفت: از حضور در نایسر بسیار خوشحالم و امیدوارم اقدامات خوب یکی پس از دیگری در راستای توسعه فرهنگی و هنری شکل گیرد.

کد خبر 6575175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها