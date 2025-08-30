به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعداز ظهر شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرک‌های شکوهیه و محمودآباد قم، با اشاره به نقش ممتاز قم به‌عنوان مرکز علوم دینی و معنوی جهان اسلام اظهار کرد: این ظرفیت کم‌نظیر ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای استان با نگاه ملی و فراملی تدوین شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌ای چهارساله با حضور نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان طراحی شده که اجرای کامل آن می‌تواند تحولات گسترده‌ای در ابعاد مختلف استان به دنبال داشته باشد.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین انرژی صنایع استان پرداخت و گفت: کمبود نیروگاه‌ها و افزایش مصرف در سال‌های اخیر موجب قطعی‌های مکرر برق شده بود، اما دولت با شتاب‌بخشیدن به احداث نیروگاه‌های خورشیدی و توسعه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در حال رفع این مشکل است.

بهنام‌جو اضافه کرد: به‌زودی نیروگاه‌های جدید مقیاس کوچک وارد مدار خواهند شد که نقش بسزایی در کاهش ناترازی انرژی استان ایفا خواهند کرد.

وی همچنین به حوزه حمل‌ونقل قم اشاره و بیان کرد: اجرای پروژه‌های مهمی همچون کمربندی شهید سلیمانی، اصلاح جاده‌های مواصلاتی و اتصال واحدهای صنعتی به شبکه حمل‌ونقل از اولویت‌های سال آینده است و این اقدامات، علاوه بر کاهش بار ترافیکی، تسهیل‌کننده روند ترانزیت بار خواهد بود.

استاندار قم در ادامه با اشاره به آغاز مجدد عملیات اجرایی فرودگاه قم بعد از بیش از یک دهه توقف، گفت: این پروژه یکی از پایگاه‌های مهم خدماتی و گردشگری استان خواهد بود و می‌تواند در جابه‌جایی مسافران نقش منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند.

وی درباره توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان نیز اظهار کرد: تاکنون ۱۳ واحد آموزشی جدید کلنگ‌زنی شده و بیش از ۱۷۰ کلاس درس با مشارکت دولت و خیرین در حال احداث است که بخش مهمی از نیازهای آموزشی قم را برطرف خواهد کرد.

وی‌گفت: در حوزه درمانی نیز بیمارستان‌های جدید در حال ساخت هستند و با تکمیل این پروژه‌ها، مردم قم از خدمات بهداشتی و درمانی گسترده‌تری برخوردار خواهند شد و علاوه بر این، طرح‌های توسعه‌ای در حوزه آب و فاضلاب نیز با جدیت در حال پیگیری است.

بهنام‌جو با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزی یکی از محورهای اصلی اقتصاد استان است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حمایت و توسعه این بخش انجام شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت کار جمعی و هم‌افزایی میان مسئولان، مردم و خیرین گفت: استان قم با ظرفیت‌های منحصر به فرد خود می‌تواند به الگویی موفق از توسعه متوازن در کشور تبدیل شود.