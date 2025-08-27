افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۱۲ پروژه آبرسانی در جعفرآباد قم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح و کلنگ‌زنی ۱۲ پروژه آبرسانی در شهرستان جعفرآباد قم با مجموع اعتباری بالغ بر ۵۷۳ میلیارد ریال ظهر روز چهارشنبه با حضور بهنام‌جو استاندار قم، مدیران استانی و شهرستانی در مسجد امام رضای (ع) روستای خدرآباد برگزار شد.

این پروژه‌ها با هدف تأمین بخشی از نیازهای اساسی مردم منطقه و ایجاد پایداری در تأمین آب شرب به اجرا درآمده است.

استاندار قم در این آئین با اشاره به نقش محوری آب در توسعه، اظهار کرد: آب یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌ها برای رشد و آبادانی است و اجرای این پروژه‌ها می‌تواند بخشی از دغدغه مردم در حوزه تأمین آب شرب را برطرف سازد. وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل این طرح‌ها، شرایط پایدار و مطمئنی در دسترسی به آب سالم و بهداشتی برای ساکنان شهرستان فراهم شود.

بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در منابع حیاتی، تصریح کرد: آب و انرژی منابعی محدود و ارزشمند هستند و باید همانند سرمایه‌های مالی از آن‌ها حفاظت شود تا آیندگان نیز از این نعمت بهره‌مند باشند.

وی با اشاره به کاهش بارش‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته و برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، وضعیت منابع آبی استان را شکننده توصیف کرد و افزود: اگر فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت مصرف نهادینه نشود، مشکلات در آینده افزایش خواهد یافت و به همین دلیل، نگاه به صرفه‌جویی باید به‌عنوان یک وظیفه دینی و اجتماعی، همانند امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ترویج شود.

استاندار قم همچنین بر ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی در زمینه مصرف صحیح آب تأکید کرد و گفت: همه شهروندان و دستگاه‌های اجرایی باید در برابر اسراف حساس باشند و نسبت به تذکر در این زمینه اهتمام داشته باشند، چراکه صرفه‌جویی تنها راه عبور از بحران‌های آبی است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای پروژه‌های آبرسانی و همراهی مردم در مصرف بهینه، می‌توان علاوه بر تأمین نیازهای امروز، منابع آبی را برای آیندگان نیز حفظ و صیانت کرد.