به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه چهارشنبه در نشست صمیمی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با فعالان و تشکل‌های حوزه گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، اظهار کرد: قم به‌عنوان مرکز علوم دینی و قطب گردشگری مذهبی کشور، سالانه پذیرای بیش از ۲۵ میلیون زائر و حدود سه میلیون گردشگر خارجی است که این ظرفیت عظیم نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی منسجم برای بهره‌برداری کامل است.

وی با بیان اینکه متوسط اقامت گردشگران در قم تنها شش ساعت است، افزود: هدف‌گذاری استان این است که در یک برنامه چهار تا پنج ساله این عدد به حداقل دو روز افزایش یابد. وی بیان کرد: تحقق این هدف در گرو تکمیل زیرساخت‌های اقامتی، ایجاد مراکز متنوع فرهنگی و توسعه قطب‌های گردشگری خواهد بود.

استاندار قم یکی از راهکارهای اصلی افزایش زمان ماندگاری زائران و گردشگران را گسترش برنامه‌های فرهنگی و هنری دانست و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی قرآن، ادیان، تاریخ و هنر، همچنین اجرای تئاتر و آثار سینمایی به زبان‌های فارسی و عربی می‌تواند جذابیت سفر به قم را دوچندان کرده و موجب اقامت طولانی‌تر گردشگران شود.

بهنام‌جو با اشاره به اقدامات عمرانی در بخش حمل‌ونقل استان ادامه داد: ساماندهی جاده‌ها و خطوط ریلی در حال انجام است و پروژه فرودگاه قم نیز با مشارکت سرمایه‌گذاران و پیگیری‌های مستمر در حال تکمیل است..وی اضافه کرد: چندین پروژه هتل پنج‌ستاره در قم در حال ساخت بوده که پس از بهره‌برداری، پاسخگوی بخشی از نیاز اقامتی زائران و گردشگران خواهد بود.

وی بر ضرورت بازنگری در طرح جامع گردشگری استان نیز تأکید کرد و گفت: این بازنگری با همکاری مشاوران تخصصی و در هماهنگی با وزارت میراث‌فرهنگی انجام می‌شود تا متناسب با ظرفیت‌های کنونی و چشم‌انداز آینده، برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای گردشگری قم تدوین گردد.

استاندار قم در پایان تصریح کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی فعالان بخش خصوصی و پشتیبانی وزارت میراث‌فرهنگی، تحولی اساسی در گردشگری قم شکل خواهد گرفت و این استان می‌تواند جایگاه واقعی خود را به‌عنوان قطب اصلی گردشگری مذهبی جهان تشیع به دست آورد.