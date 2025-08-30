به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو، ظهر شنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های مخابراتی استان که با حضور جمعی از مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در سالن کرامت استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: در شرایط کنونی و با توجه به نیازهای روز جامعه، ضروری است که همه دستگاه‌ها اقدامات جهشی و مؤثر انجام دهند تا علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات عمومی، اعتماد مردم به نظام و حاکمیت بیش از پیش تقویت شود.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز قم در سطح ملی و بین‌المللی تصریح کرد: قم به دلیل جایگاه ویژه دینی و فرهنگی، جهان‌شهر نامیده شده و مقصد اصلی بسیاری از گردشگران خارجی و زائران از سراسر دنیاست و همین موقعیت، وظیفه مسئولان را دوچندان می‌کند تا با اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای، این شهر را به نمادی درخور از جمهوری اسلامی ایران تبدیل کنند.

استاندار قم در ادامه با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های مخابراتی یکی از الزامات کلانشهرهای مدرن است، اظهار کرد: با افتتاح طرح‌های جدید، قم به عنوان نخستین کلانشهر هوشمند کشور معرفی می‌شود و این موضوع نقطه عطفی در مسیر توسعه استان خواهد بود و به تحقق اهداف بلندمدت در حوزه فناوری، مدیریت شهری و خدمات هوشمند کمک می‌کند.

بهنام‌جو افزود: نخستین گام در این مسیر، رفع نقاط ضعیف و کور آنتن‌دهی در سطح استان است که اگرچه تعداد این نقاط اندک است، اما حذف آن‌ها نقش مهمی در تقویت کیفیت ارتباطات و رضایت عمومی دارد.

وی ادامه داد: همچنین باید دکل‌های مخابراتی به گونه‌ای مدیریت شوند که قطع ارتباط‌ها به حداقل برسد و شهروندان هیچ‌گونه اختلالی در دسترسی به خدمات ارتباطی احساس نکنند.

استاندار قم با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات در مناطق روستایی، خاطرنشان کرد: علاوه بر تمرکز بر شهر قم، پروژه‌های متعددی در روستاهای استان نیز در حال اجراست که موجب بهبود کیفیت زندگی و افزایش فرصت‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی برای روستاییان خواهد شد.

وی تأکید کرد: تحقق شهر هوشمند تنها به معنای ارتقای خدمات اینترنتی نیست بلکه شامل مجموعه‌ای از اقدامات در زمینه مدیریت شهری، حمل‌ونقل، خدمات اجتماعی و حتی امنیت شهری می‌شود که همه این بخش‌ها نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف هستند.

گفتنی است در هفته دولت امسال، ۱۷۸ پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان در استان قم به بهره‌برداری رسید که این طرح‌ها شامل توسعه شبکه فیبر نوری، ارتقای دکل‌های مخابراتی، بهبود کیفیت اینترنت و گسترش پوشش ارتباطی در مناطق شهری و روستایی است.

با اجرای این پروژه‌ها، قم نه تنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گامی اساسی برداشته بلکه بسترهای لازم برای تبدیل شدن به نخستین کلانشهر هوشمند کشور را نیز فراهم کرده است.

