۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۵

سه برابر شدن میزان سرمایه‌گذاری خارجی در استان قم

قم – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم از سه برابر شدن سرمایه‌گذاری خارجی در استان خبر داد و گفت: تأسیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری شرایط تازه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فراهانی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اقتصادی استان، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی و دارایی استان قم، اعطای وام‌های خوداشتغالی قرض‌الحسنه با هدف رونق کسب‌وکارهای خرد و تقویت اشتغال پایدار بوده است.

وی افزود: همچنین پرداخت تسهیلات تبصره‌ای از دیگر اقدامات شاخص این مجموعه است که در قالب برگزاری جلسات هفتگی کمیته استانی به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم دنبال می‌شود و در این نشست‌ها، طرح‌های معرفی‌شده از دستگاه‌های اجرایی استان بررسی و پس از تصویب، برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها ارجاع داده می‌شود که بر همین اساس در یک سال اخیر، حدود یک‌هزار میلیارد تومان طرح مصوب برای کمک به تولید و صنعت استان اختصاص یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با اشاره به روند صدور مجوزهای کسب‌وکار تصریح کرد: در پنج ماه نخست امسال، ۱۱۳ هزار مجوز در استان صادر شده که این رقم ۱۲ هزار مورد بیش از مدت مشابه سال گذشته است و فرایند صدور مجوزها به‌صورت مکانیزه و آنلاین انجام می‌شود که موجب تسهیل امور متقاضیان شده است.

فراهانی در ادامه از سه برابر شدن سرمایه‌گذاری خارجی در استان خبر داد و گفت: تأسیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اداره کل امور اقتصادی و دارایی و همکاری دفتر فراجا، شرایط تازه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است و بر اساس آمار، میزان سرمایه‌گذاری خارجی قم به حدود ۱۰۰ میلیون دلار رسیده و هدف‌گذاری برای جهش بیشتر در این عرصه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به وظایف معاونت نظارت مالی این اداره کل توضیح داد: رصد درآمدهای استان و پیگیری موضوع مولدسازی دارایی‌های دولتی از اولویت‌های جدی این معاونت به شمار می‌رود. البته در اجرای طرح مولدسازی، برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند که امیدواریم با خوداظهاری و ورود جدی‌تر این دستگاه‌ها، امکان تسریع در اجرای این سیاست فراهم شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم تأکید کرد: در فرآیند مولدسازی، اولویت نخست با اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام همان دستگاهی است که اموال و دارایی‌هایش وارد چرخه مولدسازی می‌شود، همچنین برگزاری مزایده‌ها و صدور اسناد تک‌برگی برای املاک دولتی، از اقدامات مهم در یک سال اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه روند سرمایه‌گذاری در قم مثبت و رو به رشد است، گفت: خوشبختانه در این حوزه مشکل خاصی وجود ندارد و منابع لازم در خزانه استان موجود است و بنابراین هزینه‌های جاری و عمرانی با توجه به اولویت‌ها دنبال خواهد شد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
