به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه، منطقه حوالی دهدز در استان خوزستان شاهد سلسله زمین‌لرزه‌هایی بود که از ساعت ۱۴:۰۴ تا ۲۳:۱۳ به وقت محلی به وقوع پیوستند. قوی‌ترین این زمین‌لرزه‌ها با بزرگی ۴.۲ ریشتر در ساعت ۱۴:۰۴ ثبت شد و در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد. مختصات جغرافیایی این زلزله ۳۱.۶۴ عرض شمالی و ۵۰.۱۷ طول شرقی گزارش شده است. این زمین‌لرزه در ۱۳ کیلومتری دهدز، ۲۶ کیلومتری قلعه‌تل و ۳۰ کیلومتری باغ‌ملک احساس شد.

در ادامه، چهار زمین‌لرزه دیگر با بزرگی بین ۳.۱ تا ۳.۸ در همان روز و در حوالی همان منطقه رخ داد. این زلزله‌ها که همگی در عمق ۸ تا ۱۸ کیلومتری زمین ثبت شدند، به ترتیب در ساعات ۱۵:۳۷، ۱۵:۴۰، ۱۹:۵۰ و ۲۳:۱۳ به وقت محلی به وقوع پیوستند. نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه‌ها شامل دهدز (۱۰ تا ۱۵ کیلومتر)، قلعه‌تل، صیدون و سرخون (چهارمحال و بختیاری) بودند. همچنین، فاصله این زلزله‌ها تا مراکز استان حدود ۹۷ تا ۱۰۲ کیلومتری شهرکرد و ۱۴۶ تا ۱۵۲ کیلومتری اهواز گزارش شده است.

تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه‌ها دریافت نشده است.