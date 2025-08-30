  1. استانها
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۴۶

سلسله زمین‌لرزه‌ها دهدز را لرزاند

اهواز - منطقه دهدز در استان خوزستان شاهد وقوع پنج زمین‌لرزه با بزرگای ۳.۱ تا ۴.۲ بود که خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه، منطقه حوالی دهدز در استان خوزستان شاهد سلسله زمین‌لرزه‌هایی بود که از ساعت ۱۴:۰۴ تا ۲۳:۱۳ به وقت محلی به وقوع پیوستند. قوی‌ترین این زمین‌لرزه‌ها با بزرگی ۴.۲ ریشتر در ساعت ۱۴:۰۴ ثبت شد و در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد. مختصات جغرافیایی این زلزله ۳۱.۶۴ عرض شمالی و ۵۰.۱۷ طول شرقی گزارش شده است. این زمین‌لرزه در ۱۳ کیلومتری دهدز، ۲۶ کیلومتری قلعه‌تل و ۳۰ کیلومتری باغ‌ملک احساس شد.

در ادامه، چهار زمین‌لرزه دیگر با بزرگی بین ۳.۱ تا ۳.۸ در همان روز و در حوالی همان منطقه رخ داد. این زلزله‌ها که همگی در عمق ۸ تا ۱۸ کیلومتری زمین ثبت شدند، به ترتیب در ساعات ۱۵:۳۷، ۱۵:۴۰، ۱۹:۵۰ و ۲۳:۱۳ به وقت محلی به وقوع پیوستند. نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه‌ها شامل دهدز (۱۰ تا ۱۵ کیلومتر)، قلعه‌تل، صیدون و سرخون (چهارمحال و بختیاری) بودند. همچنین، فاصله این زلزله‌ها تا مراکز استان حدود ۹۷ تا ۱۰۲ کیلومتری شهرکرد و ۱۴۶ تا ۱۵۲ کیلومتری اهواز گزارش شده است.

تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمین‌لرزه‌ها دریافت نشده است.

