۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

زلزله ۴.۵ ریشتری باغ‌ملک را لرزاند

اهواز - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر امشب حوالی باغ‌ملک ثبت و در برخی مناطق شرقی استان احساس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس گزارش مرکز لرزه‌نگاری کشور، زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۴.۵ ریشتر در ساعت ۲۱:۵۴:۵۴ شامگاه شنبه ۲۹ فروردین در حوالی باغ‌ملک رخ داد.

مختصات این زمین‌لرزه ۴۹.۸۶ درجه طول شرقی و ۳۱.۴۹ درجه عرض شمالی و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه شامل باغ‌ملک در چهار کیلومتری، میداود در ۱۳ کیلومتری و قلعه‌تل در ۱۶ کیلومتری هستند.

این کانون لرزه‌ای همچنین در فاصله ۱۱۳ کیلومتری اهواز و ۱۳۲ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

براساس اعلام اولیه، گزارشی از خسارت دریافت نشده و بررسی‌های تکمیلی توسط دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.

