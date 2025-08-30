به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشور، زمینلرزهای با بزرگی ۴.۲ ریشتر در ساعت ۱۴:۰۴ به وقت محلی، روز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴، حوالی دهدز در استان خوزستان را به لرزه درآورد. این زلزله در مختصات جغرافیایی ۵۰.۱۷ طول شرقی و ۳۱.۶۴ عرض شمالی و در عمق ۸ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
نزدیکترین شهرها به کانون این زمینلرزه شامل دهدز با فاصله ۱۳ کیلومتر، قلعه تل با فاصله ۲۶ کیلومتر و باغملک با فاصله ۳۰ کیلومتر گزارش شدهاند. همچنین، این زلزله در ۱۰۰ کیلومتری شهرکرد و ۱۴۶ کیلومتری اهواز، مراکز استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان، رخ داده است.
تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه دریافت نشده است و مقامات محلی در حال بررسی وضعیت منطقه هستند. کارشناسان لرزهنگاری توصیه میکنند که ساکنان مناطق نزدیک به کانون زلزله، هوشیاری خود را حفظ کرده و برای پسلرزههای احتمالی آماده باشند.
