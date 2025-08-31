سیدمحمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور نیازمند جذب سرمایه و ایجاد انگیزه در میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و در این مسیر، مجلس شورای اسلامی در کنار دولت تمام تلاش خود را برای کاهش بروکراسی‌های دست‌وپاگیر به کار گرفته است.

وی افزود: بارها شاهد بوده‌ایم که بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل فرآیندهای پیچیده اداری و زمان‌بر بودن صدور مجوزها، از ادامه کار منصرف شده‌اند و این موضوع به‌طور مستقیم بر فرصت‌های شغلی و رشد تولید ملی اثر گذاشته است، از همین رو، یکی از اولویت‌های اصلی ما رفع همین موانع و تسهیل شرایط برای ورود سرمایه‌های مولد به چرخه اقتصاد است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران به‌معنای اعطای امتیازات ویژه نیست بلکه باید شرایطی فراهم شود تا آن‌ها بدون دغدغه و در بستری شفاف بتوانند فعالیت کنند. در این زمینه، هم مجلس وظیفه دارد با اصلاح قوانین زائد مسیر را هموار کند و هم دولت باید در بدنه اجرایی، سرعت و دقت بیشتری داشته باشد.

وی بیان کرد: تحقق شعار «جهش تولید» بدون حمایت عملی از بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و اگر می‌خواهیم شاهد رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به‌ویژه در استان‌های محروم باشیم، باید نگاه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران داشته باشیم.

پاکمهر در پایان تاکید کرد: مجلس آمادگی دارد هرگونه اصلاح قانونی مورد نیاز برای تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید را در دستور کار قرار دهد و از دستگاه‌های اجرایی نیز انتظار می‌رود با روحیه جهادی و پرهیز از بروکراسی‌های بی‌مورد، حامی سرمایه‌گذاران باشند. اشد.