سیدمحمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صنعت پتروشیمی خراسان طی بیش از سه دهه توسعه نیافته است، اظهار کرد: ما می‌توانیم فاز بعدی این صنعت را کلید بزنیم اما با وضعیت موجود منابع گازی، به جای بهره‌وری، پتروشیمی متضرر می‌شود.

وی با اشاره به نقش مهم صنایع بزرگ استان در اقتصاد خراسان شمالی افزود: تنها صنعت آلومینیوم و پتروشیمی در مجموع حدود یک‌سوم تا ۴۰ درصد مالیات استان را تأمین می‌کنند که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک آنها است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، رهز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس ادامه داد: با توجه به منابع گسترده زغال‌سنگ کشور که برای حداقل یک‌هزار تا دوهزار سال کفایت می‌کند، چرا نباید از این ظرفیت استفاده کنیم؟ در این زمینه تیمی برای بررسی تجربه‌های موفق کشور چین اعزام شد که پس از بازگشت، استفاده از خوراک زغال‌سنگ در پتروشیمی را کاملاً امکان‌پذیر دانستند.

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه سفر ریاست‌جمهوری به خراسان شمالی گفت: طرح تبدیل خوراک گاز به زغال‌سنگ با پیگیری استاندار و تصویب دولت در دستور کار قرار گرفت و قرار است زغال‌سنگ خراسان جنوبی به عنوان خوراک موردنیاز به خراسان شمالی منتقل شود.

وی بیان کرد: مصرف روزانه پتروشیمی خراسان در این طرح حدود ۶ هزار تن زغال‌سنگ برآورد شده است که معادل ۳۰۰ دستگاه تریلی بار است و جابه‌جایی آن تنها با راه‌آهن امکان‌پذیر خواهد بود.

پاکمهر افزود: اجرای راه‌آهن برای این پروژه حیاتی است و برآوردها نشان می‌دهد نزدیک به ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. با این حال این سرمایه‌گذاری به دلیل تأمین خوراک پایدار و توسعه صنایع پایین‌دستی، ارزش‌آفرین خواهد بود.

وی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود با اجرای این پروژه و ایجاد واحدهای پتروشیمی جدید، خراسان شمالی شاهد تحولی بزرگ در حوزه اشتغال، تولید و تأمین مالیات پایدار باشد.