خبرگزاری مهر رسانه‌ اثرگذار جبهه انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر ظهر دوشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان شمالی اظهار کرد: این مجموعه با حضور نیروهای جوان، متعهد، انقلابی و مطالبه‌گر، از رسانه‌های شاخص و طراز جبهه انقلاب محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در ایجاد همگرایی و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، افزود: خبرگزاری مهر خراسان شمالی با مدیریت صحیح، پرهیز از ورود به حواشی و دوری از بازی‌های سیاسی توانسته است جایگاه خود را به‌عنوان رسانه‌ای اثرگذار تثبیت کند.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این رسانه در عین مطالبه‌گری، رویکردی مسئولانه و منصفانه را دنبال کرده و در بسیاری از موضوعات مهم استان، پیگیری‌های دلسوزانه و مؤثر داشته است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس ادامه داد: پیگیری جدی خبرگزاری مهر خراسان شمالی در موضوعاتی همچون احداث بیمارستان مادر و کودک بجنورد، بررسی پرونده ایثارگری و شهادت جلال اسدی و همچنین پوشش دغدغه‌های فرهنگی و هنری استان، شایسته تقدیر و تشکر است.

پاکمهر گفت: رسانه‌ها در کنار نقد منصفانه، باید امیدآفرینی و انتقال دستاوردها را مدنظر قرار دهند که خبرگزاری مهر خراسان شمالی در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی در پایان ضمن قدردانی از مجموعه خبرنگاران این رسانه خاطرنشان کرد: استمرار چنین رویکردی می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح آگاهی عمومی، به حل مسائل و مشکلات مردم و پیشرفت استان کمک شایانی کند.