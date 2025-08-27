ورود کمیسیون بهداشت مجلس به پرونده بیمارستان مادر و کودک بجنورد

سید محمد پاکمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه احداث بیمارستان مادر و کودک بجنورد در سال ۱۴۰۰ در پیوست ۱ قانون بودجه کشور قرار گرفت اما به دلیل مشکلات مکانیابی و برخی مسائل حاشیه‌ای، حدود پنج سال بلاتکلیف ماند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به حوزه درمان خراسان شمالی وارد کرد.

وی افزود: در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت مجلس با حضور وزیر بهداشت و معاونان وی، مهم‌ترین دغدغه‌های این پروژه شامل تأمین اعتبار خرید زمین ۴.۳ هکتاری و ارتقای ظرفیت بیمارستان از ۱۰۰ تخت‌خوابی به ۳۲۰ تخت‌خوابی و اخذ ماده ۲۳ آن مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

پاکمهر با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه تصریح کرد: با ورود وزیر بهداشت برای رفع دغدغه‌های موجود، کلنگ احداث بیمارستان مادر و کودک به‌زودی در منطقه جوادیه به زمین زده خواهد خورد.

وی بیان کرد: به دلیل حمایت صادقانه و جدی وزیر بهداشت از این پروژه، موضوع پیگیری سؤال از وی در صحن علنی مجلس منتفی شد و هدف اصلی از طرح سؤال، پیگیری مطالبه بحق مردم بجنورد برای رفع کمبودهای درمانی و تسریع در احداث بیمارستان مادر و کودک بوده است.