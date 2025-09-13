  1. استانها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

اتمام طرح‌های با ۷۰ درصد پیشرفت در اولویت خراسان شمالی باشد

بجنورد- نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۷۰ درصد باید در اولویت برنامه‌های استان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر صبح شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: نباید در استان گلنگ‌زنی پروژه جدیدی صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: اولویت خراسان شمالی باید اتمام پروژه‌هایی با حداقل ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی باشد.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: باید اولویت بندی پروژه‌ها بر اساس نیاز استان باشد که در این راستا گام مهمی باید برداریم.

وی بیان کرد: پروژه‌های نیمه تمام استان باید تا پایان سال به اتمام برسد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای عنوان کرد: باید در حوزه انرژی اعم از تأمین آب، برق برای پروژه‌ها تدابیری اندیشیده شود که این امر نیازمند توجه دستگاه‌های اجرایی است‌.

