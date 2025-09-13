به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر صبح شنبه در شورای برنامهریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: نباید در استان گلنگزنی پروژه جدیدی صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: اولویت خراسان شمالی باید اتمام پروژههایی با حداقل ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی باشد.
نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: باید اولویت بندی پروژهها بر اساس نیاز استان باشد که در این راستا گام مهمی باید برداریم.
وی بیان کرد: پروژههای نیمه تمام استان باید تا پایان سال به اتمام برسد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای عنوان کرد: باید در حوزه انرژی اعم از تأمین آب، برق برای پروژهها تدابیری اندیشیده شود که این امر نیازمند توجه دستگاههای اجرایی است.
